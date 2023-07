Tatap Kompetisi Liga Nusantara, PSMS Medan Permanenkan Cakra Yudha

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- PSMS Medan kembali mempermanenkan penggawa barunya. Ialah Dwi Andika Cakra Yudha.

Dirinya merupakan pemain ke-12 yang sudah diumumkan dan dikontrak oleh tim berjuluk Ayam Kinantan jelang kompetisi Liga Nusantara musim 2023/2024 bergulir.

Kabar Cakra Yudha berlabuh bersama Ayam Kinantan tersiar lewat unggahan akun Instagram resmi @official_psmsmedan, pada Rabu (12/7/2023).

Ia pun sudah mulai bergabung bersama tim dalam sesi latihan rutin.

"Welcome, PSMS is delighted to announce the arrival of Dwi Andika Cakra Yudha. 28 years old defensive midfielder from Jember. (PSMS dengan bangga mengumumkan kedatangan Dwi Andika Cakra Yudha. Gelandang bertahan berusia 28 tahun asal Jember)," tulis keterangan resmi PSMS.

Dalam keterangan itu, Cakra Yudha turut merasa senang usai dikontrak.

Menurutnya PSMS Medan merupakan tim yang memiliki target yang besar pada musim ini.

Oleh karenanya, ia berharap bisa memberikan penampilan maksimalnya.

"Alhamdulillah bisa bergabung dengan PSMS Medan. Tim ini merupakan kebanggaan masyarakat Sumut dan punya target yang besar untuk musim ini. Saya datang ke sini juga keinginan dari pelatih dan kebutuhan tim," katanya.

"Jadi kalau bicara soal persaingan di lini tengah, saya menganggap tidak ada persaingan karena kita satu keluarga. Jadi siapapun yang siap dan dipercayakan pelatih harus menampilkan yang terbaik untuk PSMS Medan," ucapnya lagi.

Dilansir dari Tribunnews, pada tahun 2010, Dwi Andika Cakra Yudha bermain untuk Jember United dan membawa Jember United juara Divisi 3 tahun 2010 dan runner up divisi 2 2012 saat final berhadapan dengan Cilegon United.

Dwi Andika Cakra Yudha sempat bermain untuk Perseden Denpasar yang berkompetisi di Divisi I pada tahun 2015. Musim 2016, Dwi Andika bergabung di Persibas Banyumas 2016 ISCB.

Ia kemudian memperkuat Semeru FC selama dua musim, yaitu pada musim 2017 dan 2018.

Setelah bermain untuk Semeru FC Dwi Andika melanjutkan kariernya dengan berain untuk PSCS Cilacap di Liga 2 Indonesia.

Pemain yang menepati posisi gelandang bertahan ini tampil bagi PSCS di Liga 2 dalam 8 pertandingan.

Menjelang bergulirnya liga 2 2020, Dwi Andika bergabung bersama Sriwijaya FC dan memperkuat lini tengah Laskar Wong Kito untuk menghadapi Liga 2

Sebelum bergabung bersama PSMS Medan, pemain yang lahir pada 29 September 1994 ini pernah membela sejumlah tim Liga Tanah Air.

Di antaranya Jember United, Perseden, PON Jatim, Persibas, Persigo, PSCS, Sriwijaya FC, dan Semen Padang.

