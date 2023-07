Fakta Baru Suami Meylisa Ternyata Gay, Selingkuh dengan Pria Jadi Saksi Nikah, Ini Sosoknya

TRIBUN-MEDAN.com - Pernikahan selebgram Meylisa Zaara dan suaminya Rizka Atok masih jadi sorotan.

Pasalnya ada dugaan KDRT hingga sang suami yang selingkuh dengan saksi pernikahan mereka yang juga laki-laki.

Dugaannya Rizka Atok suami Meylisa Zaara, dan Dokter Oscar yang berlaku sebagai saksi pernikahan mereka adalah pasangan gay atau penyuka sesama jenis.

Terkuak satu fakta baru bahwa si Rizka Atok juga pernah mengikuti acara TV perjodohan Take Me Out Indonesia.

Inilah tampang dari dr Oscar Renagalih Amarta, saksi nikah Rizka Khoirul Atok dan Meylisa Zaara (TikTok)

Video momen hingga tingkah Atok di acara tersebut kembali di unggah warganet di media sosial hingga viral di media sosial.

Mulanya, Atok viral setelah chat mesranya dengan seorang pria dipergoki oleh Meylisa Zaara.

Bermaksud untuk mendapatkan klarifikasi atas chat tersebut kepada suaminya, sang selegram justru mengalami KDRT.

Sosok Atok bikin publik penasaran, apalagi media sosial sempat menghilang.

Dikutip dari Instagram @rk.atok, akun media sosial Atok kini sudah berubah menjadi akun private.

Atok rupanya merupakan seorang pebisnis di beberapa bidang usaha seperti kuliner, pakaian hingga kendaraan.

Seperti dilansir dari berbagai sumber, ternyata Atok merupakan pemilik restoran Bumi Panji di Kediri.

Tak hanya itu, ia juga memiliki usaha pakaian bernama Taslin Daily di Kediri.

Pada tahun 2016, Atok rupanya pernah menjadi peserta di ajang pencarian jodoh Take Me Out Indonesia.

Atok pun pernah memperkenalkan diri sebagai penasihat keuangan di salah satu bank ternama di Indonesia.