Jadwal Siaran Bola Liga 1 Hari Ini Sabtu 15 Juli 2023, 2 Pertandingan Sengit Disiarkan Langsung

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran pertandingan sepak bola dari Liga 1 2023-2024 hari ini akan memainkan sebanyak empat pertandingan, Sabtu (15/7/2023).

Dari empat pertandingan hari ini, hanya dua laga yang disiarkan langsung Indosiar.

Empat pertandingan hari ini terdiri dari Persik Kediri vs Arema FC, RANS Nusantara vs Persita Tangerang, Bali United vs Madura United dan Persis Solo vs Borneo FC.

Dua laga yang disiarkan langsung yakni Persik Kediri vs Arema FC dan Bali United vs Madura United.

Adapun dua duel lainnya bisa disaksikan secara live streaming Vidio.com.

Jadwal Liga 1 2023 Pekan Ketiga Hari Ini

Sabtu, 15 Juli 2023

Pukul 15.00 WIB - Persik Kediri vs Arema FC (Indosiar)

Pukul 15.00 WIB - RANS Nusantara vs Persita Tangerang (Vidio.com)

Pukul 19.00 WIB - Bali United vs Madura United (Indosiar)

Pukul 19.00 WIB - Persis Solo vs Borneo FC (Vidio.com)

Bali United vs Madura United

Bali United akan menghadapi Madura United dalam lanjutan Liga 1 Indonesia hari Sabtu (14/7/2023).

Pertandingan Bali United vs Madura United akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta pada Sabtu malam mulai pukul 19.00 WIB.

