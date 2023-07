KLASEMEN Liga 1: Barito Putera Peringkat 1 Hari Ini Bali United Vs Madura United, Persik Vs Arema FC

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut kondisi Klasemen Liga 1 2023-2024 hingga Jumat (14/7/2023) malam.

Liga 1 menuntaskan tiga laga yakni Barito Putera Vs PSS Sleman : 3-2, Persikabo Vs PSM 0-1 danPersib Vs Dewa United 2-2

Kemenangan atas PSS Sleman menempatkan Barito Putera di puncak klasemen Liga 1 sementara ini.

RANS Nusantara yang memimpin pekan lalu tergeser ke posisi ketiga.

Namun hari ini RANS Nusantara akan mengisi laga Pekan Ketiga Liga 1.

Tidak tertutup kemungkinan RANS mengambil alih puncak klasemen jika menang atas Persita.

RANS Nusantara akan melakoni melawan Persita Tangerang, Sabtu (15/6/2023) pukul 15.00 WIB.

Berikut Posisi Klasemen Sementara Liga 1.

Update klasemen Liga 1, Jumat (14/7/2023). (ligaindonesiabaru.com)

Persib Bandung naik ke 10 besar setelah ditahan imbang.

Persib Bandung naik ke peringkat ke-10 dari sebelumnya berada di posisi ke-11.

Adapun Dewa United masih tetap berada di peringkat kedua.

Laga pekan ketiga Liga 1 2023-2024 ditutup dengan pertandingan Persib Bandung vs Dewa United.

Persib Bandung terhindar dari kekalahan dengan menyamakan kedudukan jadi 2-2 atas Dewa United.

Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat, Persib Bandung sempat tertinggal pada menit ke-35.