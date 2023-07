Promo KFC dan McDonalds di Kota Medan Periode Juli 2023, Diskon 50 Persen hingga Potongan Harga 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Sejumlah restoran makanan cepat saji (fast food) terkemuka yakni KFC dan McDonald menawarkan berbagai promo menarik yang dapat dinikmati pada Juli 2023.

Promo dan diskon yang diberikan bermacam-macam, mulai dari diskon 50 persen hingga potongan harga.

Berikut daftar promo kuliner di beberapa di Kota Medan :

1. KFC

- Take Away Fest

Dengan hanya mengeluarkan uang sebesar Rp54.545, pembeli sudah dapat menikmati paket promo take away fest yang berisi 3 potong ayam, 3 nasi, dan 3 Coca-Cola ukuran medium.

Kesempatan promo tersebut berlaku mulai 1 hingga 31 Juli 2023 untuk take away dan drive thru, kecuali di bandara.

- KFC Super Besar 1 Pakai Qris Jenius

Dengan pembelian Super Besar 1 dengan menggunakan Qris Jenius ataupun kartu kredit Jenius, pelanggan dapat menikmati 1 nasi, 1 ayam dan 1 cocacola dengan harga Rp 21 ribu.

- Jagoan Hemat Makan Berdua

Cukup dengan membayar Rp 40.909, pelanggan dapat menikmati Menu paket Jagoan Hemat Berdua ala KFC yang berisi 2 potong Ayam Goreng KFC + 2 Nasi + 2 Aqua.

Pada 2 potong ayam goreng KFC yang disediakan di paket tersebut berisi 1 potongan besar dan 1 potongan kecil (drumstick).

Promo KFC Jagoan Hemat Berdua hanya berlaku selama periode terbatas 19 Mei 2023 hingga 18 Agustus 2023 di seluruh gerai KFC dan hanya berlaku untuk makan ditempat.

2. McDonalds