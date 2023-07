AKSI Unik Bikers di Medan Saat Ikut Acara Classy Batik Ride, Touring Pakai Baju Batik

Restart & Rev Up Yamaha Day 2023, Kegiatan ini berupa city touring, dimana para pengendara motor classy mengenakan pakaian batik, warisan budaya Indonesia.

Tribun-Medan.com, MEDAN - Sejumlah pengendara atau biker menggelar kegiatan touring dengan mengenakan baju batik yang juga warisan budaya Indonesia di momen Yamaha Day 2023 bersama Alfa Scorpii di Medan.

Acara ini cukup unik, yang diberi nama Classy Batik Ride, dimana kegiatan ini berupa city touring.

Para pengendara motor classy mengenakan pakaian batik, warisan budaya Indonesia yang tidak lekang oleh waktu, yang sesuai dengan tipe classy Yamaha dengan konsep unik dan dapat disukai banyak orang.

Tak hanya itu, dalam rangka merayakan Yamaha Day 2023 bulan Juli ini, PT Alfa Scorpii pun memanjakan konsumen dengan sejumlah kegiatan.

Untuk perayaan ulang tahun Yamaha kali ini, tema yang diusung adalah Restart and Rev Up, untuk memulai kembali era baru kehidupan normal setelah pandemi dan terus bersemangat dalam melanjutkan kehidupan yang lebih baik dan tetap produktif.

Pesan Yamaha Day ini merupakan spirit yang ingin disebarluaskan dalam memperingati berdirinya Yamaha Motor Company (YMC) ke-68 tahun pada tanggal 1 Juli dan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) yang ke-49 tahun pada tanggal 6 Juli.

Joni Lie selaku GM Marketing PT Alfa Scorpii mengatakan, pesan positif Yamaha Day Restart & Rev Up disebarluaskan kepada konsumen, komunitas dan fans, sekaligus mengajak para pecinta Yamaha itu untuk ambil bagian dalam momen memperingati HUT Yamaha.

Makin istimewa dengan keseruan berbagai aktivitas dan program yang diadakan khususnya di bulan Juli ini.

"Ada sejumlah event menarik yang digelar dan dapat dinikmati oleh para konsumen di momen Hari Ulang Tahun (HUT) Yamaha tahun 2023 ,” ujar Joni Lie, Rabu (19/07/2023).

Joni Lie mengajak konsumen setia Yamaha untuk merayakan Yamaha Day 2023 dengan mengikuti beragam aktivitas yaitu My Yamaha Motor Members campaign, Yamaha Day Riding Experience, serta Restart & Rev Up Photo Competition. Jangan lewatkan kesempatan ini dan dapatkan hadiah-hadiah menarik.

Dalam momen spesial ini PT Alfa Scorpii merayakan Yamaha Day 2023 dengan mengadakan kegiatan, diantaranya touring yang diadakan di Medan, Sumut, Banda Aceh, Riau Daratan, dan Kepulauan Riau, yang dihadiri konsumen setia Yamaha dari tipe classy (produk terbaru Yamaha), MAXI series dan tipe sport.

Joni Lie menyebutkan, Yamaha juga membuka kesempatan istimewa bagi masyarakat luas khususnya konsumen setia Yamaha di bulan Juli 2023.

Mereka bisa mengikuti My Yamaha Motor Members campaign dengan bonus extra point untuk setiap transaksi pembelian produk-produk Yamaha pada periode 1 Juli-31 Juli 2023 di dealer-dealer resmi Yamaha. Peluang ini tentunya jangan terlewatkan untuk mendapatkan benefit yang tersedia selama bulan Juli itu.

Sejarah Yamaha di Indonesia Pabrikan motor yang bermarkas di Iwata, Jepang ini didirikan oleh Genichi Kawakami, di tahun 1955. Bagaimana dengan kiprahnya di Indonesia, ternyata tidak kalah lama dan mentereng.