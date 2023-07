HEBOH Video Begal Ditangkap Lalu Dimutilasi Hidup-hidup di Binjai, Polda Sumut : Hoax

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Polda Sumut memastikan video seorang pria bersimbah darah disebut pelaku begal yang tertangkap warga lalu dimutilasi hidup-hidup di Kota Binjai itu hoax alias berita bohong.

Tim Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Sumut telah melakukan rangkaian penyelidikan melalui media sosial dan ditemukan video itu beredar dari berbagai negara.

Beberapa video yang sama dengan beberapa nama akun yang berbeda juga ditemukan diantaranya akun Twitter Yono Konstruksi @GentalaGypsum telah memposting video rekaman tersebut pada tanggal 14 Desember 2021.

Lalu, tahun 2022 video tersebut juga pernah diunggah oleh akun twitter dengan nama Ilham Zigizink @IlhamZigizink.

Akun itu menguploadnya pada tanggal 7 Februari 2022 dengan durasi video selama 30 detik.

Akun Twitter dengan nama GUM:3 @xboxlore_cum juga telah memposting video tersebut pada tanggal 30 Juli 2020, berdurasi 37 detik, dengan Caption "no arms now we can’t get married."

Pada video tersebut terdengar suara Asli rekaman yang berisikan suara orang yang merekam serta suara gonggongan anjing, yang mana pada postingan lainnya tidak terdapat suara asli dari video rekaman.

Hingga saat ini Polda Sumut memastikan kalau video sadis yang dinarasikan pelaku begal ditangkap di Binjai bukan di Indonesia, apalagi Sumatera Utara.

"Hasil penyelidikan Tim Siber Polda Sumut Bahwa Video tersebut telah diposting beberapa kali, diketahui yang pertama pada tanggal 30 Juli 2020, oleh salah satu akun medsos dengan nama GUM:3 @xboxlore_cum durasi videonya selama 37 detik, kemudian di tahun 2021 dan 2022 masing-masing oelh akun yang berbeda," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Rabu (19/7/2023).

Terkait street crime atau kejahatan jalanan, Polda Sumut terus meningkatkan langkah-langkah Pencegahan berupa patroli dari mulai Kota hingga pinggiran kota.

Polda Sumut juga terus bekerja melalui penegakan hukum dengan mengungkap pelaku begal. Bahkan sebelumnya yang sudah diamankan dan mendapat tindakan tegas terukur karena melawan petugas.

Polisi mengimbau agar masyarakat tenang dan percayakan penanganan kejahatan Jalanan ke Polda Sumut serta mengimbau tidak menyebarkan berita bohong terkait kejahatan jalanan dan geng motor ke media sosial jika belum benar.

Jika memang benar mendapatkan informasi adanya kejahatan maupun geng motor diminta melaporkan ke Polsek terdekat dan Polres, gunakan nomor aduan yang sudah diketahui 110 atau layanan SPKT.

"berbagai Langkah Pencegahan terus dilakukan, Polda Sumut menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan mempercayakan penanganannya kepada Polisi, juga mengajak seluruh warga bersama-sama menjaga lingkungannya," tutup Hadi.

