Ada 8 Tenant Luxury Terpilih di BRI LUXURY 2023, Berikut Promo yang Ditawarkan

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Bertempat di Atrium Laguna Delipark Mall, Bank BRI Regional Office Medan menggelar event BRI LUXURY 2023.

Event tersebut diusung dalam bentuk expo dari merchant merchant terpilih, talkshow, competition, arts performance, dan engagement activity selama 4 hari dimulai dari tanggal 20 – 23 Juli 2023.

Event juga merupakan satu rangkaian dari kerjasama yag dilakukan BRI dengan DeliPark Mall kerjasama branding dan program Undian EPIC Reward berhadiah utama 1 Unit Honda CRV.

Pgs RCEO BRI Medan, Anditya Mahendra Krishna, mengatakan, event yang mengusung konsep luxury dan lifestyle ini mengangkat 3 aspek yaitu fashion, beauty, travel hobby dan F&B menghadirkan 8 tenant luxury terpilih.

Event menyediakan pula promo diskon 20 persen atau program voucher belanja Rp. 250ribu untuk customer yang berbelanja pada tenant expo.

Untuk menambah wawasan tentang fashion dan lifestyle sekaligus pemilihan produk perbankan yang tepat, BRI menghadirkan nasasumber yaitu Albert Halim (Fashion Influencer) dan Elma Hasibuan (Top 10 Puteri Indonesia) pada tanggal 21-22 Juli 2023.

Sebagai ajang kompetisi dan memberikan motivasi bagi para talent, BRI juga mengadakan kompetisi Makeup Fantasy (20/7) dan Fashion Show (23/7), yang menghadirkan juri yaitu Santo Mamoto dan Habibah Hanum, dan untuk menyemarakkan acara akan hadir penyanyi ibukota Anneth Delicia.

"Masyarakat dapat memanfaatkan program Buka Rekening BRI pada masa expo karena tersedia hadiah voucher belanja mulai dari Rp 50 ribu hingga Rp 250 ribu dan hadiah menarik lainnya," tuturnya.

Aditya Mahendra menjelaskan, tujuan diadakan event adalah untuk memberikan apresiasi dan hiburan kepada para nasabah BRI.

Program talkshow yang diadakan juga sekaligus sebagai sarana edukasi produk produk perbankan sehingga sesuai tugas BRI melakukan inklusisi keuangan dan membangun cashless society.

Sehingga semua yang dilakukan ini merupakan wujud dari nilai BRI yaitu Memberi Makna Indonesia.

“Brand Finance pada bulan Juni 2023 menobatkan BRI sebagai brand dengan evaluasi paling tinggi di Indonesia setara USD 4.3 milliar, setara dengan Rp. 63.86 triliun. Nilai valuasi bahkan naik 15 persen secara year on year," jelasnya.

Penghargaan lain yang diterima BRI yaitu The Most Reputable Banking CEO in Digital Platform 2023 yang diraih Direktur Utama Sunarso, dan Penghargaan Platinum Trophy Digital Brand 2023 yang diterima oleh Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M Nugraha dari Info Bank Media Group, pada 12 April 2023.

Salah satu faktor yang membuat valuasi BRI terus naik yaitu keberadaan super apps BRImo yang telah menjadi aplikasi perbankan yang memiliki paling banyak pengguna di Indonesia, dengan mencapai lebih dari 26,3 juta pengguna pada akhir kuartal satu, dengan volume transaksi finansial mencapai Rp. 884 trilyun selama 3 bulan atau meningkat 99.07 persen yoy.

Kehadiran super apps BRImo sejalan dengan preferensi nasabah yang semakin gemar transaksi digital alhasil layanan perbankan dapat lebih efektif, efisien, dan terintegrasi sesuai dengan journey literasi digital masyarakat.

(Cr10/tribun-medan.com)