Ciptakan Talenta Digital Muda, Telkomsel Umumkan Best Talents Program IndonesiaNEXT Season 7

Dok. Telkomsel

Para peraih penghargaan IndonesiaNEXT Season 7, Patrick Segara (atas) dari Institut Teknologi Bandung sebagai Best of the Best Talent, M. Rengga Jhodis (kiri bawah) dari Universitas Sriwijaya sebagai 1st Runner Up Best of The Best Talent dan Luqmanul Hakim (kanan bawah) dari Universitas Gadjah Mada sebagai 2nd Runner Up Best of The Best Talent.