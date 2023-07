BAND THE 1975 Dikecam, Bahas LGBT dan Nekat Ciuman Sesama Jenis di Atas Panggung, Konser Dihentikan!

TRIBUN-MEDAN.COM - Penampilan grup band asal Inggris The 1975 di acara musik Good Vibes Festival Malaysia, Jumat (21/7/2023) dihentikan oleh otoritas setempat.

Hal ini terjadi gara-gara vokalis The 1975 membahas kelompok LGBT dan melakukan aksi ciuman sesama jenis di atas panggung.

Dilansir Tribunnews via Billboard, hal ini bermula saat pentolan The 1975, Matty Healy mengungkapkan keresahannya soal hak kelompok LGBT di Malaysia yang tak didukung pemerintah.

"Aku sangat marah, itu ngga adil buat kamu karena kamu tidak mewakili pemerintah kamu," kata Matty Healy dikutip

"Karena kalian adalah anak muda, dan saya yakin banyak dari kalian yang gay, progresif, dan keren," sambungnya.

Matty juga menyampaikan kekecewaan pada panitia penyelenggara konser.

Tak cukup sampai di situ, Matty melakukan tindakan provokasi dengan mencium bassis The 1975, Ross MacDonald di atas panggung.

Selanjutnya The 1975 diminta untuk turun panggung dan tak melanjutkan pertunjukkan mereka.

Tindakan dari Matty ini memantik kegeraman dari Menteri Komunikasi dan Digital Malaysia, Fahmi Fadzil.

Melalui akun Twitternya, Fahmi menilai tindakan yang ditunjukkan The 1975 di atas panggung tak pantas diperlihatkan di depan publik Malaysia.

Fahmi pun mengundang pihak penyelenggara dari Good Vibes Festival 2023.

Grup band rock alternatif ini dinilai telah melanggar aturan yang ada di Malaysia terkait aksi mereka.

Terkait aksinya ini, Matty menganggap mereka tak bisa tampil lagi di Malaysia.

Sejauh ini belum ada pengumuman resmi terkait hal tersebut.

Adapun The 1975 dijadwalkan akan manggung di Indonesia dalam acara We The Fest pada Minggu (23/7/2023). (*)