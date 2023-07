Drakor Behind Your Touch bakal Tayang di Agustus, Kisah Dokter Hewan Kerjasama dengan Detektif

Drakor Behind Your Touch

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Behind Your Touch merupakan drama Korea Selatan terbaru yang akan dirilis pada 12 Agustus 2023.

Drama Behind Your Touch ini disutradarai oleh Kim Suk-yoon yang juga menyutradarai drama Korea Law School (2021) dan My Liberation Notes (2022).

Aktor yang membintangi drakor Behind Your Touch ini antara lain Han Ji Min, Lee Min Ki, dan Suho EXO.

Drama Behind Your Touch kabarnya akan menggantikan drama King The Land yang ditayangkan di JTBC dan Netflix.

Sinopsis Behind Your Touch

Bong Ye-boon (Han Ji-min) bekerja sebagai dokter hewan di Mujin, sebuah kota pedesaan yang damai dan bebas dari kejahatan.

Dia juga memiliki kekuatan super psikometri. Ketika dia menyentuh bokong seseorang atau hewan, dia bisa melihat masa lalu mereka.

Dia adalah orang yang hangat dengan hati yang baik. Saat menguji batas kemampuannya, ia terlibat dengan detektif Moon Seong-yeol (Lee Min-ki).

Seong-yeol adalah seorang detektif yang sukses di Tim Investigasi Kriminal Seoul, namun diturunkan ke kantor polisi kecil di Moojin.

Dia berjuang untuk kembali ke Departemen Kepolisian Metropolitan Seoul.

Untuk mendapatkan pemindahan tersebut, dia menggunakan kekuatan super psikometri khusus Bong Ye-boon.

Saat bekerja sama dalam sebuah kasus kecil di Mujin, sebuah kasus pembunuhan berantai tiba-tiba terjadi.

Sementara itu, Kim Sun-woo (Suho), yang tiba-tiba muncul di Mujin, bekerja paruh waktu di sebuah toko swalayan di kota.

Dia memiliki senyum yang polos dan baik kepada orang-orang. Namun, ia juga sosok yang misterius.

Bagaimana kelanjutan drama Behind Your Touch? Saksikan Behind Your Touch mulai 12 Agustus 2023 di JTBC dan Netflix.

(cr30/tribun-medan.com)