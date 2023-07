7 Drakor dengan Rating Tinggi yang Dibintangi Lee Junho 2PM, Terbaru Ada King The Land

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut rekomendasi drama Korea yang dibintangi oleh Lee Junho 2PM dengan perolehan rating tinggi.

Tak hanya berkarya sebagai idol , Lee Junho 2PM juga sukses berkarya dalam dunia akting.

Kini drakor terbaru yang dibintangi Lee Junho 2PM, yakni King The Land sukses mencetak angka tinggi.

Selain itu, Lee Junho 2PM juga diketahui telah memerankan berbagai genre drama Korea.

Ada drama Korea apa sajakah itu? Yuk simak selengkapnya berikut ini:

1. The Red Sleeve

Drama The Red Sleeve mengisahkan kisah cinta yang menguras air mata namun indah antara seorang pelayan istana bernama Deok Im dan putra mahkota tampan, Yi San.

Pada awalnya, Yi San jatuh cinta pada Deok Im tanpa memiliki harapan akan masa depan cintanya.

Namun, seiring berjalannya waktu, Yi San meminta Deok Im menjadi selirnya, namun Deok Im yang teguh pendirian dan mandiri menolak permintaan pangeran tersebut.

Akting memukau Lee Junho 2PM dalam drama ini membuatnya meraih "Top Excellence Award, Actor in a Miniseries" pada "MBC Drama Awards 2021".

2. Good Manager

Dalam drama Good Manager, Lee Junho berhasil memerankan karakter Seo Yul dengan angkuh dan berpendirian. Karakter ini menambah daya tarik dan meningkatkan ketegangan cerita dalam drama ini. Tidak heran banyak yang terpesona dengan kesombongannya.

Drama ini mengisahkan dua orang yang awalnya bermusuhan, namun menjadi teman baik karena bersama-sama berjuang melawan banyak krisis dan situasi di tempat kerja.

3. Just Between Lovers/Rain or Shine