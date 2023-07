Bursa Transfer - Sebentar Lagi Sadio Mane Duet dengan Ronaldo, Sepakat Gabung Al Nassr

TRIBUN-MEDAN.com - Cristiano Ronaldo sebentar lagi akan berduet dengan mantan striker Liverpool, Sadio Mane yang akan bergabung ke Al Nassr.

Sadio Mané setuju untuk bernegosiasi dengan Al-Nassr dan bisa menjadi rekan setim Cristiano Ronaldo.

Pemain Bayern Muenchen itu diburu klub dari Arab Saudi dan agennya sudah melakukan negosiasi dengan semua rinciannya.

"Sadio Mané ke Al Nassr, Here We Go! Kesepakatan terjadi antara kedua klub, Bayern telah menerima proposal lisan setelah pembicaraan lanjutan kemarin. Dokumen untuk diperiksa di sisi pemain dan kemudian medis akan dipesan, kesepakatan akan dilakukan. Fofana, Brozović, Telles… Mané" tulis pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano.

Menggabungkan pesepakbola dan pelatih top, liga Arab Saudi berkembang pesat.

Dan lebih dari itu: klub terus menawarkan.

Kini, Sadio Mané bisa mencapai tim Cristiano Ronaldo: Al-Nassr.

Penyerang Bayern Munich itu memberi lampu hijau kepada agennya untuk mengadakan pertemuan dengan para pemimpin lembaga Saudi, menurut pakar transfer Fabrizio Romano.

"Negosiasi akan dimulai dan semua pihak akan mulai membahas angka-angka untuk kesepakatan potensial, " tulis jurnalis yang berspesialisasi dalam pasar transfer itu.

Informasi tersebut mengindikasikan bahwa pemain sepak bola Senegal berusia 31 tahun itu bersedia mempertimbangkan langkah tersebut secara serius.

Dan yang bisa diasumsikan, dari segi ekonomi, usulan itu akan sulit ditolaknya.

Hal yang sama berlaku untuk Bayern, yang bisa menghasilkan banyak uang dari penjualan Sadio Mane tersebut.

Mantan pemain Liverpool tiba di tujuannya saat ini - dengan harga 32 juta euro

Setahun yang lalu, pada Juni 2022 (dia memiliki kontrak dengan Bayern Muenchen hingga 2025).