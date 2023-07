Sosok Briptu Tiara Nissa Zulbida Harumkan Nama Indonesia, Lulusan Terbaik Akademi Kepolisian Turki 

TRIBUN-MEDAN.COM - Polwan cantik Briptu Tiara Nissa Zulbida harumkan nama Indonesia di depan Presiden Erdogan usai sukses menjadi Lulusan Terbaik di Akademi Kepolisian Turki yang diikutinya.

Briptu Tiara Nissa Zulbida, polisi wanita (Polwan) asal Jawa Timur ini pun viral di media sosial.

Hal ini setelah Briptu Tiara Nissa Zulbida menjadi salah satu lulusan terbaik Akademi Kepolisian Turki atau Turkish National Police Academy (TNPA).

Bahkan, ia berkesempatan untuk bersalaman dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Peristiwa itu terjadi saat wisuda pelatihan capacity building 'the First Level Police Chief Training and the Non Thesis Master Degree'.

Acara itu berlangsung di Akademi Kepolisian Turkish National Police, Ankara, Turki, Rabu (26/7/2023).

Dalam kesempatan itu, Presiden Erdogan juga menitipkan salam untuk Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) lewat Briptu Tiara Nissa Zulbida.

Momen Briptu Tiara Nissa Zulbida berjabat tangan dengan Presiden Erdogan itu pun viral di media sosial.

Lantas seperti apa sosok Briptu Tiara Nissa Zulbida?

Melansir TribunJatim.com, Briptu Tiara Nissa Zulbida lahir di Pasuruan, Jawa Timur.

Sebelum berkarier sebagai polwan, Briptu Tiara Nissa Zulbida pernah bekerja sebagai karyawati bank swasta di Kabupaten Pasuruan.

Briptu Tiara Nissa Zulbida kemudian memutuskan menjadi seorang polisi wanita.

Dikutip dari Tribunnews, Karier pertama Briptu Tiara Nissa adalah sebagai anggota Polri ditempatkan di Polda Jatim sebagai anggota Ditsabhara.

Briptu Tiara Nissa Zulbida dikenal sebagai polwan yang memiliki kecerdasan mumpuni.