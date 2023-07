FAKTA Rasmus Hojlund Layak Dibeli Manchester United, Calon Bintang Baru di MU Mirip Haaland

TRIBUN-MEDAN.com - Simak fakta calon striker baru Manchester United, Rasmus Hojlund yang layak bergabung dengan Setan Merah calon bintang baru di Old Trafford.

Manchester United akhirnya sepakat merekrut Ramus Hojlund dari Atalanta dengan transfer fantastis di bursa transfer musim panas 2023 ini.

Proses negoisasi Man United dengan Atalanta sempat alot untuk menyetujui transfer Rasmus Hojlund.

Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, Man United akhirnya mengalah dan menyetujui permintaan klub berjuluk La Dea tersebut.

Juru transfer asal Italia, Fabrizio Romano, mengabarkan bahwa Setan Merah sepakat membayar 70 juta euro untuk penyerang asal Denmark tersebut.

Biaya tersebut sudah termasuk ongkos transfer dan bonus tambahan berupa variabel.

Man United juga akan segera menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar transfer Hojlund rampung secepat mungkin.

Dari informasi yang bocor, Hojlund rencananya akan menerima kontrak jangka panjang berdurasi lima tahun.

Artinya, pemain yang dijuluki sebagai Erling Haaland KW tersebut akan bertahan di Old Trafford hingga 2028 mendatang.

Selain itu, Man United juga memberikan opsi perpanjangan satu tahun dalam klausul kontrak Hojlund.

"Rasmus Hojlund ke Manchester United, here we go! Kesepakatan telah tercapai dengan Atalanta," cuit Fabrizio Romano.

Striker Prospek Cerah

Rasmus Hojlund merupakan salah satu striker yang memiliki prospek cerah.

Umurnya masih muda (20 tahun) dan memiliki fisik yang tinggi (1,91 meter).