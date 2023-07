LINK Live Streaming Liverpool Vs Leicester City Jam 16.00 WIB, Tonton di Sini Gratis via HP

Saksikan live streaming laga persahabatan pramusim persiapan Liga Inggris 2023-2024 duel antara Liverpool vs Leicester City, Minggu (30/7/2023).

Keseruan laga Liverpool vs Leicester digelar di Stadion The National, Singapura kick off pukul 16.00 WIB.

Laga Liverpool vs Leicester ini tak disiarkan TV nasional, tapi tayang via live streaming TV Online Vidio.com.

Liverpool menyambut laga pramusim dengan semangat dan energi baru. The Reds Liverpool menargetkan kemenangan saat menghadapi Leicester

Liverpool tiba di Singapura untuk pertandingan persahabatan melawan Leicester City dan Bayern Muenchen.

Lebih dari 100 suporter The Reds hadir di The Ritz Carlton untuk menyambut skuat Liverpool saat kedatangan mereka pada Jumat (28/7/2023).

Manajer Jurgen Klopp pertama kali keluar dari bus tim, dia menghabiskan 20 menit untuk berinteraksi dengan penggemar, memberi tanda tangan, dan berfoto bareng dengan mereka.

Di antara pemain yang mendapat sorakan paling keras adalah favorit penggemar, Mohamed Salah, Virgil van Dijk dan Trent Alexander-Arnold, yang menyapa penonton dengan lambaian tangan dan senyuman.

Para pendukung juga melihat pemain baru Alexis Mac Allister dan Dominik Szoboszlai.

Liverpool akan menghadapi sesama tim Inggris Leicester City di Stadion Nasional pada hari Minggu, sebelum melawan juara Bundesliga Jerman, Bayern Muenchen Rabu depan.

The Reds juga akan menggelar sesi latihan terbuka pada Sabtu.

Acara ini adalah bagian dari Festival Sepak Bola Singapura perdana yang berlangsung dari 26 Juli hingga 2 Agustus.