PREDIKSI SKOR Liverpool vs Bayern Munchen, Head to Head, Line up Pemain, Link Siaran Langsung

Duel Liverpool vs Bayern Munchen hari ini

Liverpool vs Bayern Munchen

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal laga bola hari ini menampikan Liverpool vs Bayern Munchen.

Kedua tim melakoni laga jelang pramusim.

Simak prediksi skor Liverpool vs Bayern Munchen, Line up Pemain Liverpool vs Munchen, jelang pertandingan.

Laga Liverpool vs Bayern Munchen digelar Rabu (2/7/2023).

Kick-off Liverpool vs Bayern Munchen dimulai pukul 18.30 WIB.

Pertandingan Liverpool vs Bayern Munchen berlangsung di Singapura..

Bek Bayern Munchen, Benjamin Pavard (Ist)

Laga Liverpool vs Bayern Munchen akan disiarkan langsung via link live streaming TVOnline Vidio.

Preview Pertandingan

Pertarungan raksasa terjadi di Stadion Nasional Singapura pada jam makan siang hari Rabu, saat Liverpool berhadapan dengan Bayern Munich dalam pertandingan persahabatan yang menggoda.

Tim asuhan Jurgen Klopp baru-baru ini mengalahkan Leicester City 4-0 di Kallang.

Sementara juara Jerman mengakhiri persinggahan Jepang mereka dengan kemenangan 1-0 atas Kawasaki Frontale.

Dua bulan setelah menempatkan tiga gol yang tidak terjawab melewati Leicester di King Power, dominasi Liverpool atas rekan-rekan Championship mereka tidak menunjukkan tanda-tanda memudar di Singapura.