5 Fakta Menarik Drakor Agency, Lika-liku Persaingan di Dunia Kerja

TRIBUN-MEDAN.COM - Agency adalah sebuah drama Korea (drakor) yang disutradarai oleh Lee Chang Min.

Drakor Agency ini menjadi drama comeback untuk aktris Lee Bo Young.

Drama Agency terdiri dari 16 episode dan telah dirilis di JTBC sejak tanggal 7 Januari 2023.

Ceritanya berfokus pada seorang wanita bernama Go Ah In yang bekerja dengan tekun untuk meraih kesuksesan.

Go Ah In berasal dari keluarga miskin dan menjadi satu-satunya di antara teman-temannya yang tidak berasal dari universitas bergengsi.

Namun, latar belakangnya justru mendorongnya untuk bekerja lebih keras dan menghasilkan lebih banyak uang.

Berkat ketekunan dan semangatnya, akhirnya Go Ah In berhasil mencapai jabatan sebagai pimpinan eksekutif di biro iklan ternama, yakni VC Group.

Meskipun mencapai kesuksesan, di balik itu ada banyak orang yang ingin merebut posisi Go Ah In sebagai pimpinan. Drakor Agency menyajikan beberapa fakta menarik, antara lain:

1. Persaingan antara Go Ah In dan Choi Chang

Terdapat persaingan antara Go Ah In dan Choi Chang Su di VC Group. Go Ah In yang diperankan oleh Lee Bo Young merupakan eksekutif manajer perempuan pertama di perusahaan tersebut, sementara Choi Chang Su (diperankan oleh Jong Sung Ha) adalah seorang pria berpengalaman dengan prestasi yang baik.

2. Go Ah In yang sangat giat bekerja

Karakter Go Ah In, yang diperankan oleh Lee Bo Young, digambarkan sebagai sosok yang sangat berdedikasi dan kompetitif dalam bekerja.

Meskipun memiliki latar belakang pendidikan yang kurang mendukung dan berasal dari keluarga kurang mampu, Go Ah In memiliki ambisi tinggi untuk meraih kesuksesan dan kekayaan.

Dia juga memiliki aura yang mengesankan, tatapan mata tajam, dan karismatik.