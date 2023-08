7 Drama Populer yang Diperankan D.O Kyungsoo EXO, Ada 100 Days My Prince

TRIBUN-MEDAN.COM - Berikut rekomendasi drama dan film Korea yang dibintangi oleh D.O Kyungsoo EXO.

Tak hanya berkarya sebagai idol , D.O Kyungsoo EXO juga sukses berkarya dalam dunia akting.

D.O Kyungsoo memulai karier sebagai musisi melalui boyband EXO.

Sebagai musisi dan aktor yang lahir pada 12 Januari 1993, ia memulai debut aktingnya pada tahun 2014.

D.O Kyungsoo terkenal karena banyak membintangi drama dan film, baik sebagai pemeran utama maupun pemeran pendukung.

Setiap tahun, wajahnya selalu hadir dalam berbagai judul drama dan film.

Berikut beberapa deretan drama yang pernah diperankan oleh D.O Kyungsoo dari EXO:

1. It's Okay, That's Love

Drama It's Okay, That's Love merupakan debut akting D.O. sebagai seorang aktor.

Ia berhasil meraih dua penghargaan bergengsi, yaitu Best Young Actor di 16th Seoul International Youth Film Festival dan Best New Actor di 3rd APAN Star Awards.

Drama ini mengangkat tema kesehatan mental, dengan D.O. berperan sebagai seorang pelajar yang menjadi penggemar seorang novelis yang menderita skizofrenia.

2. 100 Days My Prince

Drama saeguk romantis 100 Days My Prince menceritakan tentang Putra Mahkota Lee Yul (D.O.) yang kehilangan ingatannya dan tinggal di sebuah desa.

Di sana, ia jatuh cinta pada seorang gadis desa bernama Hong Shim (Nam Ji Hyun). Dalam drama ini, D.O. memainkan peran utama dan berhasil meraih tiga penghargaan.