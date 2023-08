Smartfren Perkenalkan Paket 100 GB Hanya Rp100 Ribu untuk Pelanggan, Berikut Rincian Paketnya

Tribun Medan/Husna Fadilla

Winetou Lubis, Chief Of Regional Sumatera, Kalimantan, Sulawesi; Tom Alamas, Chief of Sales and Distribution Officer Smartfren; dan Jhon Ferdinan Simanjuntak, Regional Head North Sumatera dalam media update Smartfren Kuota 100 GB di Medan, Kamis (3/8/2023).