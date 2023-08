Jadwal Konser Bulan Agustus-September di Medan, Ada Nadin Amizah Hingga Project Pop

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Deretan konser di Kota Medan tak henti-hentinya menghadirkan para musisi Tanah Air untuk menghibur para pansnya.

Berikut ini adalah jadwal konser yang akan berlangsung di Medan pada Agustus-September 2023.

Adapun artis yang akan konser di Kota Medan sebagai berikut:

1. Pos Musik Medan

Pos Musik Medan (People On Stage) sebuah wadah kreatif berbasis seni dan musik, yang disediakan untuk anak muda.

Konser yang akan berlangsung pada 10 September 2023 tersebut, dapat disaksikan di Lapangan Lotte Grosir Medan.

Deretan musisi ya g akan tampil yakni, Nadin Amizah, Sal Priadi, Tiara Andini dan Rony Parulian.

Dengan harga tiket yang disediakan dua kategori, yakni Reguler 208 K dan VIP 293.K, ada diskon buat kamu yang mau nonton berdua ni, reguler 408 K dan VIP 573 K.

2. Purnama Bersantai

Konser yang akan menghadirkan Tulus, The Overtunes, Feby Putri dan Stand Here Alone ini akan berlangsung di Lapangan Lotte Grosir Medan, pada 13 Agustus 2023 mendatang.

Dengan harga tiket mulai dari Rp 155.000-Rp 850.000, yang dapat kamu pilih sesuai kategori yang disediakan.

3. GlamSpace Musik

Konser bertajuk GlamSpace ini akan berlangsung pada 24 September 2023 mendatang, di Lapangan Lotte Grosir Medan.

Dimana pada konser ini akan dimeriahkan oleh musisi tanah airu, yakni Project Pop dan Iqbal Ramadhan.