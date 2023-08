Deretan Drama Populer yang Diperankan Kim Sejeong, Ada The Uncanny Counter dan School 2017

TRIBUN-MEDAN.COM - Berikut rekomendasi drama dan film Korea yang dibintangi oleh Kim Sejeong.

Karier Kim Sejeong yang dimulai sejak usia remaja membuatnya dicintai oleh banyak orang, tidak hanya di Korea tetapi juga oleh para penggemar drama Korea di seluruh dunia.

Tak hanya berkarya sebagai idol, Kim Sejeong juga sukses berkarya dalam dunia akting.

Kim Sejeong awalnya dikenal sebagai anggota girl grup Gugudan yang mencuat di antara member lainnya.

Pada tahun 2016, ia memulai debut aktingnya dengan peran kecil sebagai cameo.

Meskipun merasa ragu ketika memasuki dunia akting, Sejeong ternyata berhasil menghadapi peran tersebut dengan baik.

Berikut beberapa drama Korea (drakor) yang diperankan oleh Kim Sejeong:

1. The Sound of Your Heart

Drama The Sound of Your Heart menjadi debut akting Kim Sejeong, walaupun hanya sebagai cameo.

Drama sitkom ini mengisahkan kehidupan seorang kartunis, Jo Suk, yang diperankan oleh Lee Kwang Soo, dan orang-orang di sekitarnya.

Sejeong memerankan karakter tetangga Jo Suk yang baru menikah dan berpasangan dengan Jung Joon Young.

Meski hanya peran kecil, penampilan Sejeong menjadi batu loncatan untuk mendapatkan tawaran peran lebih besar.

2. Business Proposal

Dalam drama Korea Business Proposal, Kim Sejeong berperan sebagai Shin Ha-ri, seorang peneliti di Tim Pengembangan Makanan.