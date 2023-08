Daftar Harga BBM Non Subsidi Pertamina dan Shell Hari Ini

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sejumlah badan usaha yang bergerak di bidang penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Pertamina dan Shell melakukan penyesuaian harga, berlaku pada 1 Agustus 2023.

Terdapat beberapa jenis BBM non subsidi milik Pertamina mengalami lonjakan harga yakni BBM jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite.

Penyesuaian berkala dan penetapan harga BBM yang jenis BBM umum (JBU) mengacu pada regulasi pemerintah (Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis BBM dan Minyak Solar).

Dilansir dari situs resmi Pertamina, Saat ini harga BBM jenis Pertamax Turbo yang sebelumnya dipatok dengan harga Rp 14.350 per liter kini naik menjadi Rp 14.750 per liter.

Kemudian, BBM jenis solar non subsidi yaitu Dexlite mengalami peningkatan harga, dari harga sebelumnya Rp 13.400 per liter, menjadi Rp 14.250 per liter.

Untuk BBM jenis Pertamina dex di Sumatera Utara naik menjadi Rp 14.650 dari harga sebelumnya Rp 13.800

Sedangkan Pertamax dengan RON 92 masih stagnan diangka Rp 12.800 per liter.

Sementara itu, Shell juga ikut melakukan penyesuaian harga, saat ini BBM jenis Shell V-Power yang sebelumnya dibandrol Rp 14.080 kini naik diangka Rp 14.500 per liter.

Kemudian, untuk BBM setara dengan Pertamax, Shell Super naik dari harga sebelumnya Rp 13.200 menjadi Rp 13.570 per liter.

Sedangkan harga Shell Diesel Extra saat ini juga terpantau naik menjadi Rp 14.270 per liter dari harga bulan lalu Rp 13.440.

Berikut harga BBM di SPBU Shell dan Pertamina Sumatera Utara pada Agustus 2023

1. Harga BBM PT Pertamina di Sumatera Utara

Harga Pertalite: Rp 10.000

Harga Bio Solar: Rp 6.800