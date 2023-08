HP Perkenalkan 6 Produk Terbaru HP Bertema Future Ready, Berikut Fitur Unggulan yang Ditawarkan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Hawlett Packard (HP) Indonesia memperkenalkan enam produk hero terbaru dalam acara HP Future Ready Medan 2023 yang digelar di JW Marriott Hotel Medan, Kamis (10/8/2023).

Seluruh produk terbaru HP tersebut dirancang untuk semua kalangan mulai dari pelajar, gamer, pengusaha, hingga content creator yang bertemakan Future Ready.

Pada peluncuran ini, HP juga memperlihatkan portofolio HP yang siap menghadapi Future Ready di era digital dan membantu masyarakat hidup, bekerja, dan bermain.

Managing Director HP Indonesia, Lim Choon Teck mengatakan bahwa Portofolio Future Ready didesain untuk menawarkan inovasi dan layanan baru yang memungkinkan semua orang untuk hidup, bekerja, dan bermain tanpa batasan.

"Di HP, kami berusaha untuk menciptakan inovasi melalui teknologi dan mempercepat perubahan yang bermakna, bersama-sama dengan pelanggan dan komunitas di tempat kami beroperasi," Ujarnya.

Dikatakannya, Inovasi dan layanannya tersebut dimulai dari melihat kebanyakan orang yang bekerja hybrid dengan caranya masing-masing.

"Namun, penghalang signifikan untuk kembali ke kantor adalah pengalaman memakai teknologi yang kurang optimal. Bahkan, riset dari HP menunjukkan 89 persen responden mengatakan bahwa teknologi adalah faktor paling penting dalam return-to-office," Sebutnya.

Selain itu, Industri gaming saat ini juga terus bertumbuh secara pesat, tercatat ada tambahan lebih dari satu miliar gamer dalam tujuh tahun terakhir secara global.

Sedangkan, Indonesia berkontribusi terhadap 43 persen gamer di Asia Tenggara, dan menjadi pasar gaming terbesar di wilayah ini.

"Kami melihat adanya tren di mana PC tidak hanya hadir untuk gaming. PC diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seperti untuk bekerja, belajar, menikmati hiburan, sampai membuat konten," Katanya.

Oleh karena itu, pihaknya menghadirkan sejumlah produk yang dapat menjadi jawaban dari berbagai permasalahan mulai dari teknologi yang mendukung pekerjaan, gaming, percetakan dan lainnya

Adapun produk yang baru saja diluncurkan oleh HP diantaranya:

1. HP Elite Dragonfly G4 ( Stand out wherever you are)

Spesifikasi :