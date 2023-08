Deretan Fakta Menarik Drakor All That We Loved, Kisah Cinta Segitiga yang Dibintangi Sehun EXO

Drakor All That We Love diperankan oleh Sehun EXO tayang perdana pada Jumat (5/5/2023) lalu.

TRIBUN-MEDAN.COM - All That We Loved merupakan drama yang mengusung genre romantis dan membahas mengenai persahabatan dan cinta segitiga di lingkungan sekolah.

Drama All That We Loved yang diperankan oleh Sehun EXO telah dimulai pada Jumat (5/5/2023) lalu.

All That We Loved memiliki durasi sekitar 30 menit setiap episodenya dan dapat dinikmati dengan terjemahan subtitle dalam Bahasa Indonesia di Viu.

Selain Oh Sehun, terdapat juga bintang-bintang lain seperti Jo Joon Young dan Jang Yeo Bin yang turut berperan dalam serial All That We Loved.

Drama ini menawarkan nuansa romantis dan mengangkat tema mengenai persahabatan di masa sekolah.

Berikut deretan fakta menarik drakor All That We Loved.

1. Penampilan Sehun EXO

Sejak awal, Sehun EXO diperkenalkan sebagai karakter remaja laki-laki yang duduk di bangku sekolah menengah atas.

Ia sering terlihat mengenakan seragam sekolah dan seragam basket. Penampilannya dengan seragam sekolah terkesan santai, dengan blazer dan seragam yang tidak dikancing.

Pada beberapa kesempatan, ia juga mengenakan kaos di bawah seragam, menciptakan kesan layaknya karakter Go Yoo, seorang siswa populer.

Foto lain menunjukkan Sehun mengenakan seragam basket dari Hara High School. Tidak hanya setia pada sahabatnya, karakter ini juga mahir dalam bermain basket.

Sehun EXO berhasil dengan baik memerankan Go Yoo yang ceria dan penuh kejenakaan.

Sebagai anggota termuda di EXO yang kerap "mengganggu" delapan kakak laki-lakinya, perannya sebagai Go Yoo tampaknya membawa keluar jati dirinya yang sebenarnya.

2. Cerita yang Menarik