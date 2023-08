SINDIR Mantan Suaminya yang Mokondo, Dewi Perssik Sombongkan Gaji Rully Rp200 Juta: Ini Pilot Say

TRIBUN-MEDAN.com - Sindir mantan suaminya yang mokondo, Dewi Perssik sombongkan gaji Rully Rp200 juta.

Pedangdut Dewi Perssik sesumbar soal gaji calon suaminya, Rully yang berprofesi sebagai pilot.

Dewi Perssik mengatakan bahwa calon suaminya itu bukan mokondo seperti mantan suaminya yang diduga Angga Wijaya.

Dewi Perssik dan mantan suaminya (Instagram)

Seperti diketahui, perceraian Dewi Perssik dengan Angga Wijaya memang berkonflik.

Penyanyi yang akrab disapa Depe itu mengaku tak diberi nafkah oleh Angga Wijaya.

Bahkan ia mengaku kalau dirinya yang bekerja dan mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Sehingga ketika bertemu dengan Rully, Dewi Perssik begitu bahagia.

Terlebih ia menyebut kalau Rully juga memiliki gaji yang tak sedikit.

Melansir dari akun TikTok @agussetyoutomo27, Dewi Perssik mengatakan bahwa calon suaminya bekerja sebagai pilot.

Pada video itu, Depe sedang melakukan siaran langsung dan membalas komentar netizen.

Ia pun sesumbar soal gaji calon suaminya sebesar Rp 200 juta.

Dewi Perssik Minta Seserahan Ini Jika Dinikahi Rully, Pastikan tak Minta Barang Branded (Instagram)

"Calon suami ini pilot ini say," kata Depe.

"Ini pilot say, gajinya Rp 200 juta say. Gimana mau mokondo say?" sambungnya.

Ia pun menegaskan bahwa calon suaminya tak mungkin mokondo alias tak bermodal.