Selebgram Ubey Apsenso Kuliti Tabiat Farel Aditya Usai Berseteru dengan Richard Lee: Manupulatif 

TRIBUN-MEDAN.com - Selebgram Ubey Apsenso kuliti tabiat Farel Aditya usai berseteru dengan Richard Lee.

Setelah dr Richard Lee klarifikasi dan menganggap Farel Aditya bukan adik angkatnya lagi, publik dibuat penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi.

Perseteruan Richard Lee dan Farel Aditya menjadi tanda tanya besar, hingga selebgram Palembang, Ubey Apsenso ikut mengomentari.

Farel Aditya Kebingungan Richard Lee Minta Ganti Rugi Rp40 Juta, Singgung Soal Settingan (Instagram)

Ubey Apsenso beberapa kali sudah menyinggung Farel Aditya lantaran bingung dengan keputusan ingin berhenti sekolah dan kabur ke Medan.

Ubey Apsenso juga membuat sebua video untuk Farel Aditya.

Dalam unggahan di Instagram, rupanya Farel Aditya membalas DM selebgram Palembang tersebut.

Pantauan Sripoku.com di akun Instagram @ubeyapsensoo, sebuah chat DM dibongkar oleh Ubey Apsenso.

Di unggahan itu Farel Aditya mengaku semua akan terbongkar pada waktunya.

"Ada saatnya kk bakal paham apa yang sebenarnya terjadi sama Farel," tulis Farel Aditya.

Ubey Apsenso pun bertanya kebenaran yang terjadi.

Diakui Ubey Apsenso, ia sempat ingin mengajak seteru Richard Lee yang tadinya adik angkat untuk bermain bersama.

"Tell me the truth!

Aku padahal semalem udah nelp ko hans

Mungkin kau bosan di plh karna baru