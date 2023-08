Makin Mahal, Harga Cabai Merah Tembus Hingga Rp 60 Ribu per Kilogram

TRIBUN MEDAN/ABDAN SYAKURO

Seorang pedagang cabai merah melayani pembeli di Pasar Tradisional Petisah Jalan Kota Baru 3, Kota Medan, Jumat (14/7). Sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan seperti cabai merah Rp 46 ribu per kilogram, kentang Rp 16 ribu per kilogram, cabai rawit Rp 25 ribu per kilogram.