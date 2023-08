Harga Daging Ayam hingga Cabai Merah di Kota Medan Berangsur Naik

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Harga sejumlah bahan pangan seperti ayam potong dan cabai merah di Kota Medan berangsur naik pada pekan ini, Minggu (20/8/2023).

Berdasarkan pantauan Tribun Medan di Pasar Tradisional Kampung Lalang Medan, saat ini harga daging ayam potong dibandrol Rp 30 ribu hingga Rp 32 ribu per kilogram.

Harga tersebut meningkat dari harga sebelumnya yaitu Rp 28 ribu per kilogram.

"Dari minggu lalu sudah naik harganya, kadang turun seribu nanti naik lagi," Ujar Dedi satu diantara pedagang ayam di Pasar Kampung Lalang Medan, kepada Tribun Medan, Minggu (20/8/2023).

Selain ayam potong, cabai merah juga terpantau mengalami kenaikan harga, dari harga sebelumnya yang sempat anjlok diangka Rp 18 ribu per kilogram, kini dibandrol Rp 56 ribu hingga Rp 60 ribu per kilogram.

"Mulai naik lagi lah harga cabai ini, udah satu mingguan juga, pelan-pelan naiknya, tidak langsung Rp 60 ribu," Ujar Rapindo sanjaya Ginting, satu diantara pedagang sayuran di Pasar Kampung Lalang Medan.

Sementara itu, untuk cabai rawit masih stabil di harga Rp 40 ribu per kilogram, bawang merah Rp 24 ribu per kilogram, bawang putih Rp 40 ribu per kilogram dan tomat Rp 12 ribu per kilogram

Berikut update harga pangan di Pasar di Kota Medan

1. Bawang merah Rp 24.000 per kg

2. Bawang putih Rp 40.000 per kg

3. Cabai merah Rp 60.000 per kg

4. Cabai rawit Rp 40.000 per kg

5. Ayam potong Rp 30 ribu per kilogram.

6. Tomat Rp 12.000 per kg

7.Telur ayam ras Rp 50.000 per papan

8. Minyak Goreng Curah Rp 13.500 per Kg

9.Gula pasir Rp 15 ribu - Rp 16 ribu per kilogram.

(cr10/tribun-medan.com)