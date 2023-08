Coding Bee Academy di Jalan Thamrin Medan Resmi Dibuka, Ada Promo Pay One Get Two

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Coding Bee Academy meresmikan dibukanya cabang ke 14 di Medan yang beralamat di Jalan Thamrin No. 38D, Medan.

Dipilihnya lokasi ini disebut Stefanie Pramana selaku Head Operasional Coding Bee Academy, karena mengingat banyaknya institusi pendidikan sekitar yang bisa berkolaborasi bersama.

"Selain cukup banyak institusi pendidikan lainnya, karena kita juga satu unit dengan institusi pendidikan, jadi jalan Thamrin ini adalah yang sesuai," ujar Stefanie kepada Tribun Medan, Selasa (22/8/2023).

Coding Bee Academy adalah salah satu institusi pemrograman yang sudah ada di Indonesia, dimana Medan adalah cabang ke 14.

Salah satu visi misi Coding Bee Academy adalah untuk bisa membuat suatu ekosistem pendidikan computer science.

Simpelnya coding adalah suatu perintah sederhana yang diciptakan untuk suatu benda.

"Misalnya satu benda digital atau teknologi seperti remote tv, jika kita mau buat volume down atau up, harus dimasukkan instruksinya. Begitu juga dengan sistem logika coding, yang paling dekat yakni aplikasi handphone atau website," jelasnya.

Stefanie mengatakan, anak-anak belajar pemrograman bukan berarti mereka harus jadi programmer, tapi skill tersebut dianggap perlu untuk di masa mendatang.

"Skill pemrograman bisa dipadukan dengan teknologi yang ada. Sehingga kedepannya kalau mereka mau jadi dokter, jadi guru, juga bisa menggunakan logika keterampilan coding dengan teknologi yang ada," katanya.

Skill tersebut memungkinkan mereka bisa membantu menciptakan alat yang bisa menyelesaikan masalah dimasa depan.

Coding juga melatih pola pikir, dengan mengasah problem solving, disebut dengan competitional thinking.

Coding Bee Academy menawarkan promo hingga akhir September, di moment grand opening ini.

"Salah satunya yakni pay one get two, jika bapak ibu mendaftarkan anaknya dan melakukan payment selama pembukaan, akan mendapatkan gratis satu course," ungkapnya.