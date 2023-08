JAM TAYANG Cincinnati Vs Inter Miami Semifinal US Open Cup, Peluang Emas Messi Ukir Sejarah Baru

Lionel Messi bisa mengukir tiga sejarah baru saat Inter Miami bersua FC Cincinnati di laga semifinal U.S. Open Cup 2023.

TRIBUN-MEDAN.com - Inter Miami dijadwalkan bentrok kontra FC Cincinnati di ajang semifinal US Open Cup 2023, Rabu (23/8/2023) waktu setempat atau Kamis pagi WIB.

Jam tayang laga antara Inter Miami versus FC Cincinnati bakal dihelat di TQL Stadium, Cincinnati, Kamis (24/8/2023) pukul 06.00 WIB tak tayang TV Lokal.

Menghadapi The Orange and Blue (begitu julukan FC Cincinnati), megabintang The Herons, Lionel Messi, bisa mengukir tiga sejarah baru dalam sepanjang kariernya.

Pertama, andaikata turun saat melawan FC Cincinnati, ini menjadi momen perdananya menghadapi FC Cincinnati.

Sebabnya, La Pulga untuk pertamanya kalinya akan bertanding melawan FC Cincinnati di sepanjang kariernya.

Kedua, jika mencetak satu gol saat melawan FC Cincinnati, maka La Pulga akan menjadi gol pertamanya ke gawang klub tersebut.

Pasalnya, itu adalah pengalaman perdananya untuk menjebol gawang The Orange and Blue.

Ketiga, gol di atas juga akan membawa Messi ke sejarah lainnya.

Lionel Messi rayakan gol dalam duel Philadelphia Union vs Inter Miami pada semifinal Leagues Cup di Subaru Park, Chester (15/8/2023). (Angela Weiss/AFP)

Gol ke gawang FC Cincinnati yang diukir Messi menjadi gol pertamanya di kompetisi U.S. Open Cup 2023.

Peluang Messi untuk membuat gol ke gawang FC Cincinnatisangat terbuka lebar apabila melihat performa gacornya bersama Inter Miami dalam 7 laga terakhir.

Menurut catatan Transfermarkt yang dinukil BolaSport.com, Messi telah mengemas 10 gol dalam tujuh laga terakhir yang mana semua diukir di Leagues Cup 2023.

Pada laga pertama, La Pulga mencetak satu gol saat melakukan debutnya bersama Inter Miami dalam matchday 1 Grup South 3 melawan Cruz Azul pada 22 Juli lalu.

Kedua, Messi mencetak 2 gol ke gawang Atlanta United (menit ke-8, 22') pada matchday 2 melawan Atlanta United.

