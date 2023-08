Timnas U23 Indonesia Akan Jumpa Thailand di Semifinal, Ini Respon Sritaro Bakal Bentrok Garuda Muda

TRIBUN-MEDAN.com - Timnas U23 Indonesia berpotensi bentrok kontra Thailand di babak semifinal Piala AFF U23 2023 jika hasil laga Vietnam dan Malaysia menang.

Timnas U23 Indonesia masih punya peluang untuk lolos ke semifinal Piala AFF U23, tapi tergantung hasil pertandingan terakhir fase grup hari ini, Selasa (22/8/2023).

Hari ini akan tersaji laga dari grup B, antara Timor Leste vs Malaysia, dan dari grup C Vietnam vs Filipina.

Kedua pertandingan tersebut dimulai jam yang sama, yakni 20.00 WIB.

Timnas Indonesia memimpin klasemen runner-up terbaik dengan koleksi 3 poin, disusul dengan Kamboja dan Filipina yang sama-sama mengoleksi satu poin.

Jika Malaysia dan Vietnam berhasil menang, otomatis runner-up terbaik disandang Timnas U23 Indonesia.

Regulasi pertama, juara grup B akan menghadapi runner-up grup A atau grup C, jika runner-up terbaik dari kedua grup tersebut.

Sementara juara grup A nantinya akan menghadapi pemenang dari grup C.

Kemudian pada regulasi kedua, juara grup A akan menghadapi runner-up grup B.

Sementara juara grup B akan menghadapi pemenang dari grup C.

Dengan begitu, potensi lawan Timnas Indonesia di babak semifinal Piala AFF U23 adalah Thailand yang merupakan juara dari grup A.

Thailand mengemas poin sempurna, 3 kemanangan dengan koleksi 9 poin.

Meskipun dikurangi 3 poin karena perolehan poin melawan tim dasar klasemen (Brunei) tidak dihitung.

Tanggapan Pelatih Thailand U23 Jika Jumpa Indonesia