Unggulkan 7 Inovasi, Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara Hadapi Desk Evaluasi Tim Penilai Mandiri

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara hadapi desk evaluasi penilaian mandiri oleh Tim Penilai Mandiri pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kemenkumham Tahun 2023.

Desk evaluasi sebagai tindak lanjut atas keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-12.OT.03.02 tahun 2023 tentang pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Kemenkumham tahun 2023.

Lima belas menit kesempatan yang diberikan kepada Imam Suyudi selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara untuk menyampaikan progres dan capaian hasil Pembangunan Zona Integritas pada enam area perubahan di kantor wilayah Kemenkumham Sumatera Utara.



“Kantor wilayah menaungi empat divisi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Pertama adalah divisi Administrasi yang melaksanakan program dukungan manajemen. Dimana capaian kinerja divisi Administrasi per Juni telah tercapai 124,51 persen Persentase capaian realisasi anggaran tahun 2022 per 31 Desember mencapai 99,48 % . Sementara pada tahun berjalan per 21 Agustus 2023 telah terealisasi sebesar 68,36 % . Serta rata-rata capaian target kinerja sampai dengan B07 sebesar 99,36