5 Fakta menarik Drakor Behind Your Touch, Han Ji Min Punya Kekuatan Psikometri

Drakor Behind Your Touch tayang perdana pada 12 Agustus 2023 lalu

TRIBUN-MEDAN.COM – Drakor Behind Your Touch mengisahkan tentang orang-orang yang tinggal di sebuah desa pertanian.

Behind Your Touch diarahkkan oleh sutradara Kim Seok Yoon, yang sebelumnya telah mengarahkan beberapa drakor sukses seperti "The Light in Your Eyes," "Law School," dan "My Liberation Notes."

Pemeran utama Behind Your Touch adalah Han Ji Min.

Ia memerankan Bong Ye Bun, seorang dokter hewan.

Ia akan beradu akting dengan aktor tampan Lee Min Ki.

Selain Han Ji Min dan Lee Min Ki, drakor ini juga menampilkan aktor dan aktris terkenal lainnya, seperti Suho EXO, Park Hyuk Kwon, dan Joo Min Kyung.

Berikut 5 fakta menarik tentang drakor Behind Your Touch:

1. Gabungan luar biasa antara sutradara dan penulis naskah ternama Korea

Saat menonton "Behind Your Touch," penonton akan merasakan bahwa ini adalah salah satu drakor Korea yang dihasilkan dengan matang dan terperinci, meskipun memiliki unsur komedi yang signifikan.

Terima kasih kepada usaha keras sutradara Kim Suk-yoon dan penulis naskah Lee Nam-kyu. Sutradara Kim Suk-yoon sebelumnya terlibat dalam drakor seperti "My Liberation Notes," "Law School," "The Light in Your Eyes," dan "Listen to Love."

Dia dan penulis naskah Lee Nam-kyu telah bekerja bersama dalam sejumlah proyek sukses, seperti "Old Miss Diary," "Detective K," dan "The Light in Your Eyes."

Selain itu, reputasi sutradara Kim dalam menghadirkan humor yang khas menjadikan drakor ini sangat menyenangkan untuk ditonton di akhir pekan.

2. Mengisahkan tentang kekuatan unik seorang dokter hewan

Alur cerita awal dari drakor "Behind Your Touch" yang diperankan oleh artis top Korea ini berpusat pada dua karakter utama.