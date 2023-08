DISIARKAN Langsung Laga FC Cincinnati Vs Inter Miami, Aksi Lionel Messi Tayang di Trans 7

Jadwal US Open Cup 2023 antara FC Cincinnati vs Inter Miami disiarkan Trans 7.

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal pertandingan Lionel Messi bersama Inter Miami akan disiarkan langsung oleh TV Nasional Trans 7 dalam ajang US Open Cup 2023.

Inter Miami dijadwalkan bentrok kontra FC Cincinnati di ajang semifinal US Open Cup 2023, Rabu (23/8/2023) waktu setempat atau Kamis pagi WIB.

Jam tayang laga antara Inter Miami versus FC Cincinnati dihelat di TQL Stadium, Cincinnati, Kamis (24/8/2023) pukul 06.00 WIB.

Seluruh pertandingan US Open Cup 2023 ditayang oleh Trans 7 yang baru saja mengumumkannya lewat media sosialnya.

Lionel Messi bisa mengukir tiga sejarah baru saat Inter Miami bersua FC Cincinnati di laga semifinal U.S. Open Cup 2023.

Menghadapi The Orange and Blue (begitu julukan FC Cincinnati), megabintang The Herons, Lionel Messi, bisa mengukir tiga sejarah baru dalam sepanjang kariernya.

Jadwal US Open Cup 2023 antara FC Cincinnati vs Inter Miami disiarkan Trans 7.

Pertama, andaikata turun saat melawan FC Cincinnati, ini menjadi momen perdananya menghadapi FC Cincinnati.

Sebabnya, La Pulga untuk pertamanya kalinya akan bertanding melawan FC Cincinnati di sepanjang kariernya.

Kedua, jika mencetak satu gol saat melawan FC Cincinnati, maka La Pulga akan menjadi gol pertamanya ke gawang klub tersebut.

Baca juga: Niat Foto Bareng Lionel Messi, Seorang Fans Ini Malah Dapat Pukulan sampai Bonyok

Baca juga: Bursa Transfer Barcelona, Barca Incar Joao Felix, Penerus Lionel Messi Bisa Jadi Tumbalnya

Baca juga: Cincinnati Vs Inter Miami - Messi Kelewat Jago, Pat Noonan Siapkan Cara Matikan La Pulga

Pasalnya, itu adalah pengalaman perdananya untuk menjebol gawang The Orange and Blue.

Ketiga, gol di atas juga akan membawa Messi ke sejarah lainnya.

Gol ke gawang FC Cincinnati yang diukir Messi menjadi gol pertamanya di kompetisi U.S. Open Cup 2023.

Peluang Messi untuk membuat gol ke gawang FC Cincinnatisangat terbuka lebar apabila melihat performa gacornya bersama Inter Miami dalam 7 laga terakhir.

Menurut catatan Transfermarkt yang dinukil BolaSport.com, Messi telah mengemas 10 gol dalam tujuh laga terakhir yang mana semua diukir di Leagues Cup 2023.