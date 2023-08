5 Fakta Menarik Drakor Longing for You, Aksi Balas Dendam Seorang Detektif

Drama Longing for You tayang di ENA sejak 26 Juli 2023 setiap hari Rabu dan Kamis pukul 21.00 (KST) atau 19.00.

TRIBUN-MEDAN.COM - Longing For You adalah drama terbaru dari Korea Selatan yang bercerita tentang seorang detektif pria yang memiliki hasrat untuk membalas dendam.

Drakor Longing For You ini tayang sejak 26 Juli 2023, setiap Rabu dan Kamis pukul 21.00 (KST) atau 19.00 (WIB) di saluran ENA.

Longing For You menampilkan sejumlah aktor dan artis ternama, termasuk Na In Woo, Kim Ji Eun, Kwon Yool, Bae Jong Ok, Lee Gyu Han, dan Jung Sang Hoon.

Berikut beberapa fakta menarik mengenai drama Korea Longing For You

1. Kolaborasi antara sutradara Han Chul Soo dan penulis naskah Kim Yong Min

Drama ini melibatkan kolaborasi antara sutradara Han Chul Soo dan penulis naskah Kim Yong Min.

Han Chul Soo telah mengarahkan beberapa drama populer seperti "Housewife Detective," "Graceful Family," dan "Again My Life."

Kim Young Min terkenal dengan karya-karyanya seperti "Ice Adonis," "Glass Mask," dan "Good For You."

Naskah drama ini ditulis oleh Kwon Min Soo, yang sebelumnya terlibat dalam "Graceful Family."

Drama ini juga merupakan reunian antara sutradara Han Chul Soo dan aktris Kim Ji Eun setelah mereka berkolaborasi di drakor "Again My Life."

2. Cerita penuh misteri

"Longing For You" akan menyajikan kisah yang penuh misteri dan ketegangan.

Setelah kematian Jin Woo (diperankan oleh Ren), adik dari tokoh Oh Jin Sung, detektif ini memulai penyelidikan.

Namun, yang tak terduga adalah bahwa setelah pelaku pembunuhan ditangkap, ia justru menemukan adanya misteri tersembunyi lainnya.