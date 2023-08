LINK Live Streaming New York Red Bulls vs Inter Miami Jam 06.30 WIB, Nonton Aksi Messi di Sini

Saksikan live streaming Laga perdana Lionel Messi di ajang Major League Soccer (MLS) melawan New York Red Bull pada Sabtu (26/8/2023) malam waktu setempat atau Minggu pag WIB.

Jam tayang duel antara New York Red Bulls vs Inter Miami bakal dihelat di Red Bull Arena, Minggu (27/8/2023) pukul 06.30 WIB.

Laga New York Red Bull vs Inter Miami tak disiarkan TV Lokal tapi tayang via live streaming.

Adapun link live streaming New York Red Bull vs Inter Miami bisa diakses di akhir artikel ini, Link bisa dibuka menjelng kick off.

Pelatih New York Red Bulls, Troy Lesesne, mengatakan bahwa timnya akan mati-matian mengehentikan Lionel Messi dan Inter Miami.

Ini akan menjadi debut perdana Lionel Messi bermain di MLS.

Sebelumnya, pemain berusia 36 tahun itu tampil di Piala Liga Amerika Serikat 2023 dan US Open Cup 2023.

Penampilan Messi pun begitu memukau, ia mampu mencetak 10 gol dan tiga assist dari delapan pertandingan.

Inter Miami menjadi juara Piala Liga Amerika Serikat 2023 dan melaju ke babak final US Open Cup 2023.

Tantangan di kompetisi sepak bola Amerika Serikat itu bakal menjadi tugas berat bagi Messi dkk.

Ini akan menjadi kesempatan bagi tim asuhan Gerardo Martino naik tangga klasemen MLS.

Saat ini The Herons masih berada di peringkat paling bawah (15) di klasemen wilayah timur MLS.

Pada enam laga terakhir di MLS, The Herons gagal meraih kemenangan dalam enam laga beruntun.

Ini akan menjadi kesempatan tim asuhan Gerardo Martino untuk membalikkan keadaan.