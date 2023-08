INILAH Daftar Nama-nama Lurah se- Kota Medan, Ada yang Baru Dilantik

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Kota Medan adalah ibukota Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Kota Medan termasuk dalam 5 kota besar yang ada di Indonesia.

Hari jadi Kota Medan ditetapkan pada tanggal 1 Juli.

Kota Medan saat ini dipimpin oleh Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution dan Wakil Wali Kota, Aulia Rachman.

Dikutip Tribun-medan.com dari Wikipedia, Kota Medan terdiri dari 21 kecamatan dan 151 kelurahan dengan luas wilayah mencapai 265,00 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 2.478.145 jiwa (2017) dengan kepadatan penduduk 9.352 jiwa/km persegi.

Pelantikan pejabat struktural Pemko Medan

Nama-nama Lurah se- Kota Medan :

1. Lurah Glugur Kota Kecamatan Medan Barat : AHMAD ZUKRI ALRASYID S.Sos M.I.P

2. Lurah Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan : ABDUL HAMID NASUTION S.T

3. Lurah Kotamatsum-I Kecamatan Medan Area : ABDUL RAZAK S.AB M.Si

4. Lurah Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan : AGUNG SATRIA S.STP

5. Lurah Tegal Sari-II Kecamatan Medan Area : AHMAD RIFAI RAMBE S.Sos

6. Lurah Sukaramai-II Kecamatan Medan Area : AHMAD ZULFIKAR RAMBE SSTP M.AP

7. Lurah Perintis Kecamatan Medan Timur : ALBENA BOANG MANALU SSTP M.SP

8. Lurah Jati Kecamatan Medan Maimun : ANDREW BUDI ISNAINI S.E

9. Lurah Sei Kera Hilir-I Kecamatan Medan Perjuangan : ANDRY SYAHRIZAL S.E

10. Lurah Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung : ANDY KAMAPATILAMI NASUTION S.Sos

11. Lurah Sei Kera Hilir-II Kecamatan Medan Perjuangan : ANTO SYAPUTRA S.E

12. Lurah Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai : ARMANSYAH HASIBUAN S.E

13. Lurah Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan : AZWAR RIVAI SIREGAR S.H

14. Lurah Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan : DANIEL SAUT SAROHA S S.STP

15. Lurah Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas : DENNY DAON P SIREGAR S.STP

16. Lurah Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah : Dr. ZULKIFLI SYAHPUTRA PULUNGAN S.STP M.AP

17. Lurah Sarirejo Kecamatan Medan Polonia : EDI GURNAWAN S.IP

18. Lurah Kotamatsum IV Kecamatan Medan Area : EDI INDRA JAYA SIREGAR S.E

19. Lurah Suka Maju Kecamatan Medan Johor : FAHMI MAIS MATONDANG S.STP

20. Lurah Siti Rejo-III Kecamatan Medan Amplas : FERIHATI HIA S.E

21. Lurah Merdeka Kecamatan Medan Baru : HADI WAHYUDI HARAHAP S.STP M.SP

22. Lurah Siti Rejo-II Kecamatan Medan Amplas : HASRUN SYARIF DONGORAN S.Sos

23. Lurah Sitirejo-I Kecamatan Medan Kota : HASUDUNGAN IRWANTO MALAU S.H

24. Lurah Karang Berombak Kecamatan Medan Barat : HUSNI FADLI HASIBUAN, S.IP, M.AP

25. Lurah Sukaramai-I Kecamatan Medan Area : IBNU RIDELSA S.Sos

26. Lurah Pasar Baru Kecamatan Medan Kota : IRWANTA GINTING AP

27. Lurah Polonia Kecamatan Medan Polonia : JHON KONDAR OMPUSUNGGU S.T

28. Lurah Bangun Mulia Kecamatan Medan Amplas : JHONAS LAMBOK RICARDO SITUMORANG S.STP

29. Lurah Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area : MIRNALOY S.H

30. Lurah Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan : MUCHTAR HARAHAP S.Sos

31. Lurah Kota Bangun Kecamatan Medan Deli : MUHAMMAD FIQIH HIDAYAH S.T

32. Lurah Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli : MUHAMMAD HIZRIL HUSNA ANGKAT S.STP

33. Lurah Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun : MUHAMMAD YUSUF HANAFIAH SORMIN S.Sos

34. Lurah Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli : NAKLUM SITUMEANG S.Sos.

35. Lurah Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia : RACHMAD ARFINSYAH POHAN S.H

36. Lurah Martubung Kecamatan Medan Labuhan : RAHMADSYAH ZEGA S.Sos

37. Lurah Padang Bulan Selayang-I Kecamatan Medan Selayang : RANGGA KARFIKA SAKTI S.STP

38. Lurah Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang : REYZA FAHLEVY LUBIS S.E.

39. Lurah Terjun Kecamatan Medan Marelan : REZA ARBA S.STP

40. Lurah Kotamatsum-III Kecamatan Medan Kota : RISNA HENDRA GUSWIKA S.E

41. Lurah Sei Sikambing C-II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan : ROBERTO JUSUF NADEAK, S.STP

42. Lurah Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan : ROY SULAIMAN BATUBARA, S.E., MMPP

43. Lurah Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan : SAFTINA RUMONDANG

44. Lurah Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan : SARINAH POHAN, S.E.

45. Lurah Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan : SITI ARNISAH, S.E.

46. Lurah Simpang Tanjung Kecamatan Medan Sunggal : THE MORRID BREINDS MANIK S.E

47. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan : RATRI UTAMI, ST, M.Si

48. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Medan Tuntungan : ELYA ROSEFHA BOANGMANALU S.E

49. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Medan Timur : HIDAYAT AP S.Sos M.SP

50. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Medan Labuhan : MASYITAH S.Sos

51. Kepala Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Medan Johor : NUR’AINUN, S.H

52. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan Medan Baru : SUHARDI, S.E M.M

53. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program Kecamatan Medan Johor : SITI ZAHARA S.E

54. Kepala Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Baru : RENI SIHOMBING S.Kom

55. Kepala Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Area : TERANG DEWI SUSANTRI UJUNG S.STP MPA

56. Sekretaris Lurah Babura Kecamatan Medan Sunggal : DAVID SURYA DARMA NAINGGOLAN S.S.T.P

57. Sekretaris Lurah Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan : GRACE ANGELIA PAULINA DAKHI A.Md

58. Sekretaris Lurah Gang Buntu Kecamatan Medan Timur : ROLAN ABONIA SE M.Si

59. Sekretaris Lurah Mesjid Kecamatan Medan Kota : KHAIRUL ARMINSYAH LUBIS SH MM

60. Sekretaris Lurah Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor : SIRRI HIDAYANI SIREGAR SP M.Si

61. Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Medan Kota : KASMIR S.Sos

62. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Medan Kota : HERY SENDI HARAHAP S.E

63. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan : SUDIRO BINSAR SIANTURI ST

Kantor Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis, Jumat (14/7/2023). Kantor ini dijadikan tempat pengambilan formulir untuk para pendaftar yang mau melamar menjadi Dirut PUD Pembangunan Kota Medan. (Istinewa)

Wali Kota Medan, Bobby Nasution melantik pejabat eselon IV di lingkungan Pemko Medan, Jumat (13/1/2023).

Dalam pelantikan itu, ada sebanyak 74 pejabat yang dilantik Bobby Nasution untuk bertugs di kewilayahan. Pejabat yang dilantik tersebut didominasi oleh para lurah.

Dalam sambutan, Bobby Nasution meminta para pejabat yang baru dilantik untuk memahami lima program prioritas Pemko Medan.

Bukan hanya itu, Bobby pun meminta para pejabat yang baru dilantik juga harus dapat mengajak masyarakat guna mendukung program prioritas tersebut.

Sebab, menurut menantu Presiden Joko Widodo itu, program prioritas yang dikerjakan Pemko Medan tidak akan berhasil tanpa dukungan dari masyarakat.

"Oleh karenan itu kami meminta agar ibu dan bapak lurah yang baru dilantik dapat mensosialisasikannya sehingga partisipasi masyarakat mendukungnya lebih besar lagi,” kata Bobby, Jumat.