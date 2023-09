NONTON Live Streaming Persija Jakarta vs Persib, Akses Link Siaran Langsung Liga 1 di Sini

Persija Jakarta vs Persib Liga 1, Susunan Pemain

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan duel big macth Persija Jakarta vs Persib Bandung, Sabtu (02/9/2023) kick-off pukul 15.00 WIB

Duel Persija vs Persib bertajuk el classico berlangsung sesaat lagi.

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung, disiarkan live Indonesia dna live streaming TV Online Vidio.

(link live stremaing di artikel ini)

Macan Kemayoran (Persija) dan Maung Bandung (Persib) akan saling jegal di pertemuan pekan ke-11 Liga 1 2023-2024.

Jelang bertandingan, simak skor Persija vs Persib Bandung Duel Sore Ini.

PREDIKSI SKOR Persija Jakarta vs Persib Liga 1, Susunan Pemain (Kolase Tribunjabar)

Cek rekor pertarungan head to head Persija vs Persib Bandung, susunan line up pemain dan link live streaming.

Pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung di Stadion Patriot Candrabagha, Bekasi, bakal berlangsung sengit.

Persija Jakarta datang ke laga klasik melawan Persib tidak dengan performa terbaik.

Pasalnya, Macan Kemayoran tidak menang dalam empat laga pamungkas.

Foto ilustrasi bobotoh pendukung Persib (Tribun Jabar/Deni Denaswara)

Kemenangan terakhir tersaji pada laga tandang menghadapi PSS Sleman.

Sementara Persib datang ke pertandingan ini dengan kemenangan perdana di kandang atas RANS Nusantara FC pada pekan lalu.

Dilansir Tribun-Medan.com dari Bolasport, jelang laga ini, Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengaku sangat mewaspadai lini serang Persib Bandung.

"Persib Bandung akan selalu menjadi tim yang kuat," ujar Thomas Doll pada sesi jumpa pers jelang laga Persija vs Persib pada Jumat (1/9/2023).