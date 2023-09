7 Drakor Populer yang Pernah Dibintangi Seol In-Ah, Terbaru Ada Drama Twinkling Watermelon

Deretan drakor yang pernah dibintangi Seol In Ah

TRIBUN-MEDAN.COM - Berikut rekomendasi drama dan film Korea yang dibintangi aktor tampan Seol In-Ah.

September nanti, Seol In-Ah akan menyapa penggemarnya melalui drama berjudul Twinkling Watermelon.

Di drama Twinkling Watermelon, Seol In-Ah berperan sebagai Se Kyung , siswi cantik dan populer yang memiliki bakat bermain selo.

Selain drama Twinkling Watermelon, berikut beberapa drama populer yang diperankan Seol In-Ah.

1. Mr Queen

Dalam serial "Mr Queen," Seol In-ah memerankan karakter Jo Hwa-jin, yang merupakan cinta pertama Raja Cheoljong (Kim Jung-hyun).

Hwa-jin adalah seorang bangsawan dari Klan Jo Gwi dan terlibat dalam kisah cinta segitiga yang kadang-kadang menyakitkan. Drama ini tersedia di tvN dan Netflix.

2. Strong Woman Do Bong Soon

Dalam "Strong Woman Do Bong Soon," Seol In-ah berperan sebagai Jo Hee-ji, pacar dari In Guk-doo (Ji Soo).

Hee-ji adalah wanita yang membuat Do Bong-soon (Park Bo-young) cemburu karena perhatian Guk-doo kepadanya.

Drama JTBC ini menceritakan tentang Do Bong-soon, seorang wanita dengan kekuatan super, dan perannya sebagai bodyguard untuk bos Ahn Min-hyuk (Park Hyung-sik).

Anda bisa menontonnya di Viu.

3. Business Proposal

Dalam "Business Proposal," Seol In-ah memerankan Jin Young-seo, sahabat Shin Ha-ri sekaligus putri seorang pengusaha.