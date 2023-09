JADWAL Siaran Bola Minggu 3 September, Arsenal Vs MU, Inter Vs Fiorentina, Juve dan Barca Away

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran bola malam ini Minggu (3/9/2023) hingga Senin dini hari, menyajikan pertandingan sengit pada liga elite top Eropa hingga pertandingan Liga 1.

Duel sengit top Eropa diantaranya hadir pada Liga Inggris, Liga Italia hingga Liga Prancis.

Di mulai dari Liga Inggris di mana Arsenal akan menjamu musuhnya, Manchester United di Emirates Stadium pada Minggu, 3 September malam hari.

Duel Arsenal vs MU kian seru sebab keduanya kini nangkring di tengah klasemen dengan The Gunners di posisi enam dengan tujuh poin dan Setan Merah di urutan ke-10 dengan enam poin.

Raihan penuh tiga poin sangat berarti bagi kedua tim demi mendongkrak posisi di klasemen Liga Inggris.

Sementara di Liga Italia duel sengit juga tersaji kala Inter Milan menjamu Fiorentina di Giuseppe Meazza pada Minggu, 3 September malam hari.

Di atas kertas Inter Milan lebih diunggulkan menang.

Namun Fiorentina juga tak bisa dianggap remeh, sebab pada pertemuan terakhir keduanya di Liga Italia, La Viola berhasil menang dengan skor tipis 0-1 itu pun bermain di kandang Inter.

Duel seru lainnya tersaji di Liga Prancis kala Paris Saint-Germain (PSG) bersua dengan Lyon pada Senin, 4 September dini hari.

Adapun beberapa laga lainnya juga tersaji seperti di Liga Spanyol yang mempertemukan Barcelona dengan Osasuna.

Sementara itu, adapula pertandingan dari Liga 1 Indonesia yang menyajikan empat laga tak kala serunya.

Dimulai dari Persebaya vs Borneo yang hadir menemani para pecinta sepak bola Tanah Air pada Minggu, 3 September.

Selain itu ada juga Persikabo vs Dewa United, Barito Putera vs Persis Solo dan ada pula laga seru yang mempertemukan PSS Sleman vs PSM Makassar.

Jadwal Bola Malam Ini