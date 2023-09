PREDIKSI SKOR Inter Milan vs Fiorentina, Awasi Lautaro Martinez, Head to Head, Line up Pemain

Prediksi Inter Milan vs Fiorentina

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Italia Serie A menyajikan duel Inter Milan vs Fiorentina.

Duel Inter Milan vs Fiorentina mewarnai laga Liga Italia pekan ketiga pada Minggu (3/9/2023) malam ini.

Jelang duel, simak rekor head to head Inter Milan vs Fiorentina, Prediksi susunan pemain/Line up Pemain dan prediksi skor Inter vs Fiorentina.

Il Nerazzurri menjamu Fiorentina di Stadion San Siro, kick-off pukul 23.30 WIB.

Bermain penuh di depan pendungkungnya sendiri, Nerazzurri (julukan Inter Milan) tentunya tak mau kecolongan satu poin pun.

Penampilan apik Inter Milan di awal musim menjadi jawaban betapa sangarnya Nerazzurri.

Bahkan Inter Milan tercatat menjadi satu-satunya tim Liga Italia yang belum kebobolan hingga pekan kedua selesai.

Diketahui, dua kemenangan itu datang setelah Inter Milan berhasil membungkam Monza dan Cagliari dengan skor yang sama 2-0.

Tentunya bermain di kandang sendiri Inter Milan membidik poin penuh.

Jika menilik head to head kedua tim dalam lima laga terakhir, Inter Milan berhasil mengungguli dengan mengantongi tiga kemenangan dan sekali hasil kalah.

Yang berarti, Fiorentina hanya mampu mengemas satu kemenangan saja.



Pemain anyar Inter Milan yakni Benjamin Pavard tampaknya belum masih belum bisa dimainkan karena baru saja mendarat pada deadline day bursa transfer musim panas 2023.



Menilik kondisi tim, Inter Milan hanya mempunyai pemain yang dipastikan akan absen karena cedera yakni Francesco Acerbi dan Henrikh Mkhitaryan.