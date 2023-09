Annisa Pohan Tulis Pesan Romantis Untuk AHY Usai Batal Jadi Cawapres Anies, Dibalas Gibran: So Sweet

TRIBUN-MEDAN.com - Sebagai istri, Annisa Pohan memberikan dukungan moril kepada sang suami Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menantu Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono ini bakal menemani AHY dalam situasi apa pun, termasuk situasi yang dihadapi beberapa hari terakhir ini.

Dukungan itu dituangkan dalam bentuk tulisan di Insta Story Instagram @annisayudhoyono pada Kamis (31/8/2023).

"I will always be with you, no matter what," tulis Annisa Pohan.

Tak lupa dia mengunggah foto mereka berdua. Di foto tersebut AHY terlihat mencium kening Annisa.

InstaStory ini kemudian dikomentari oleh Wakil Sekretaris DPW Perindo DKI Yacobus Risakotta.

Tangkapan layar berupa artikel sebuah media itu kemudian diunggah ke akun Twitternya @bobby_risakotta.

Mas AHY...

Jikalau kamu dikhianati oleh ANIS B, setidaknya masih ada ANIS A yang setia di sampingmu...

Betulkan Pak SBY .... ? Tulis Yacobus Risakotta.

Nah postingan ini kemudian mendapat komentar dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Dia kemudian memberi komentar singkat atas postingan Tacobus. "So Sweet," tulis Gibran.

