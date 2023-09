DAFTAR Lengkap Jadwal Liga 2 2023-2024, Disiarkan Langsung Indosiar dan Live Streaming Vidio.com

TRIBUN-MEDAN.com - Simak jadwal lengkap Liga 2 musim 2023-2024 yang bergulir mulai pekan ini 10 September 2023.

Liga 2 2023/2024 akan diikuti oleh 28 klub yang akan terbagi ke dalam empat grup. Tiga tim teratas di setiap grup bakal lolos ke babak 12 besar.

Sebanyak 12 tim di babak 12 besar bakal disebar ke tiga grup. Masing-masing juara grup dan satu runner-up terbaik akan melaju ke semifinal Liga 2.

Sementara, 16 klub yang gagal melaju ke 12 besar, akan dipisah dalam empat grup. Dua klub terbawah yang jumlahnya delapan kesebelasan bakal terdegradasi ke Liga 3 musim depan.

Musim ini PT. Liga Indonesia Baru memberikan kesempatan kepada para klub untuk merekrut dua pemain asing maksimal. Dua pemain asing tersebut terdiri dari pemain asing bebas dan pemain asing Asia.

Emtek Grup kembali ditunjuk sebagai pemegang hak siar resmi untuk Liga 2 musim ini. Indosiar dan layanan OTT Vidio akan menayangkan seluruh pertandingan Liga 2 2023/2024.

Persaingan Liga 2 musim ini pun dipastikan bakal sengit demi 3 tim teratas yang akan lolos ke Liga 1 musim depan.

Berikut jadwal lengkap Liga 2 2023-2024

Jadwal Pekan ke-1 Liga 2 2023/2024

Minggu, 10 September 2023

14.00 WIB: Kalteng Putra vs Persipura

15.00 WIB: Sriwijaya FC vs Sada Sumut FC

15.00 WIB: Semen Padang vs PSDS Deli Serdang

15.00 WIB: PSKC Cimahi vs Malut United

15.00 WIB: Gresik United vs Persekat Tegal

18.00 WIB: Persiba Balikpapan vs Sulut United

19.00 WIB: Persela vs Persijap Jepara

Senin, 11 September 2023

13.00 WIB: PSBS Biak vs Persewar Waropen

15.00 WIB: PSIM Yogyakarta vs Bekasi City

15.00 WIB: Persikab Kab. Bandung vs Nusantara United

15.00 WIB: PSCS Cilacap vs Deltras

20.30 WIB: PSPS Riau

Jadwal Pekan ke-2 Liga 2 2023/2024

Sabtu, 16 September 2023

14.00 WIB: Persipal vs Sulut United

15.00 WIB: PSIM Yogyakarta vs PSKC Cimahi

15.00 WIB: PSPS Riau vs PSDS Deli Serdang

15.00 WIB: PSCS Cilacap vs Persela Lamongan

15.30 WIB: Sada Sumut FC vs PSMS Medan

Minggu, 17 September 2023

13.00 WIB: Persewar Waropen vs Persiba Balikpapan

14.00 WIB: Kalteng Putra vs PSBS Biak

15.00 WIB: Nusantara United FC vs FC Bekasi City

15.00 WIB: Persekat Tegal vs PS Deltras Sidoarjo

20.00 WIB: Persiraja Banda Aceh vs Sriwijaya FC

Senin, 18 September 2023