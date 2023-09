SUARA Putri Ariani Buat Simon Speechless, Keempat Juri Sontak Berdiri

TRIBUN-MEDAN.COM- Penampilan memukau Penyanyi Putri Ariani di babak semifinal America's Got Talent (AGT) 2023 kembali jadi sorotan.

Pasalnya, PutriĀ sampai mendapatkan empat standing ovation dari para juri

Putri Ariani menuai ragam pujian lewat aksinya memainkan piano dan bernyanyi lagu "I Still Haven't Found What I'm Looking For" milik U2.

Model sekaligus juri America's Got Talent 2023, Heidi Klum, dan Simon mengaku sangat terpukau dengan penampilan Putri .

Model asal Jerman itu bahkan memuji suara Putri Ariani seperti suara malaikat.

Selengkapnya tonton video :

Heidi Klum juga berharap agar penampilan Putri Ariani di babak semifinal America's Got Talent bisa disaksikan oleh vokalis U2, Bono.

Putri yang tampil dengan gaun mewah tersebutpun mengucapkan terima kasih kepada Simon Cowell yang telah memberikannya Golden Buzzer hingga masuk ke babak semifinal America's Got Talent.