Band Lokal Asal Medan Rilis Single Down in the Dumps Featuring dengan Solois Anggita Rizqi

Circle Path featuring Anggita Rizqi merilis single terbaru berjudul “Down in the Dumps”

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Setahun selang perilasan EP pertama mereka, kini Circle Path hadir dengan single terbaru berjudul Down in the Dumps.

Single ini dirilis dengan menggaet solois baru kota Medan, Anggita Rizqi yang juga kakak dari sang basis, Riza.

Di perilisan kali ini mereka hadir dengan format baru, yaitu Riza (bass), Salma (vokal) dan Bassith (drum) ditambah Silmi (gitar) yang menjadi personal baru mereka.

Format ini sudah terbentuk sejak pertengahan tahun lalu, ketika Circle Path sedang memerlukan pemain instrumen lain untuk melengkapi band yang sedang ikut meramaikan panggung-panggung festival di kota Medan.

Kembali bercerita tentang Down in the Dumps, single ini diaransemen oleh Riza dan kemudian liriknya ditulis oleh sang kakak yang juga turut menyumbangkan suaranya pada single ini, Anggita Rizqi.

Berawal dari keisengan kakak beradik yang lagi susah tidur dan akhirnya memutuskan untuk menggarap aransemen awal lagu saat dini hari.

Jika di album dan karya-karya sebelumnya Circle Path lebih banyak bercerita tentang cinta monyet ala anak SMA, maka pada single terbarunya ini mereka bercerita tentang pasangan yang tengah tumbuh dewasa dan melihat cinta sebagai sesuatu yang dewasa pula.

Dan jika pada mini album sebelumnya ada lagu Us yang berkisah tentang pasangan yang memilih untuk bertahan pada hubungan yang tidak sehat, maka pada lagu Down in the Dumps ini mereka berpisah, memilih berjalan sendiri-sendiri dan terlebih dahulu mencintai diri sendiri.

Grup band yang sudah berdiri sejak tahun 2020 ini masih memilih Pop sebagai warna musik yang mewakili mereka.

Musisi-musisi yang juga digandrungi banyak anak muda sekarang juga dipilih sebagai musisi yang menginspirasi proses pembuatan musik mereka, seperti Pamungkas, Reality Club, Hindia, Lomba Sihir, Beabadoobee serta Paramore.

Dan pada karya-karyanya, Circle Path menetaskannya melalui studio dan label asal kota Medan, Ringo Records, serta diproduseri langsung oleh Tengku Johan Arifin (produser Ringo Records).

Begitu juga dengan karya-karya selanjutnya, Circle Path sedang menuyusun materi-materi yang nantinya bisa melahirkan album pertama mereka.

“Down in the Dumps” juga akan dirilis berbarengan dengan video klipnya yang digarap sendiri oleh Circle Path.

“Down in the Dumps sudah bisa didengarkan di berbagai platform musik digital.