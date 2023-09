Chord dan Lirik Lagu Batak Dang Na Tois Rohakku By Arghado Trio

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lagu Batak Dang Na Tois Rohakku ini dirilis dan diciptakan oleh Soritua Manurung.

Sementara yang mempopulerkan Lagu Batak Dang Na Tois Rohakku adalah Arghado Trio.

Chord dan Lirik Lagu Batak Dang Na Tois Rohakku

Intro : D-Em-D/F#

G..D..A..D A

D

jupanghu do nian nahujalahi..

D Em

jala dapothu do nian na hulului..

G

dipatudu Tuhan i do dalan ngolu..

G A D

nungga gabe au tutu jala maduma..

D

alai adong do sada naso tartangishon au..

A D

naso sanga pasangap damang dainang..

D A

sugari namangolu ma natua-tuakki

D/F# A D A

ra sonang ma rohana namargellengi..

D

jot jot do au inang saitumatangis..

D Em

marningot burjumi tu au anakmon..

G

nanggo aha so adong singotonmu..

G A D

sian hami sasude na gellengmi..

D

maniak ate-ate molo sai huingot i..

A D

mangapian au marnida jolmai..

D A

naboi pasangap natorasna di ngolunai..

D/F# A D

bohama au sotarbaen au be songoni..

Reff :

G

somanarita ho among inong..

G

ala sosanga hu pasangap ho

D

ditikki ngolumi..

A

tung ido pangaturni Tuhan inongku..

D

dingolu sisangobbas on..

G

manggomgom ma sahala mi among inong..

G

tusasude akka pinopparmon

D

natinadikkon mi..

A

ai dang na tois ni rohakku inong..

D

namarnatua-tua i..

A

naso arina do dai onmu among..

D

nasinarini anakmon..

Musik : D-Em-D/F#

G..D..A..D A



D

