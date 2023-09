Cabai Rawit dan Cabai Merah Sentuh Rp 50 Ribu per Kg, Harga Sejumlah Komoditas Naik di Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sejumlah harga kebutuhan pangan seperti cabai merah, cabai rawit hingga ayam potong di Kota Medan terpantau mulai menunjuk kenaikan harga pada hari ini, Minggu (10/9).

Pantauan Tribun Medan di pasar tradisional Kampung Lalang Medan, saat ini harga cabai merah dibandrol Rp 48 ribu hingga Rp 50 ribu per kilogram.

Harga tersebut terpantau naik sebesar Rp 5 ribu jika dibandingkan dengan harga hari sebelumnya yakni Rp 43 ribu hingga Rp 45 ribu per kilogram.

"Cabai merah ada yang Rp 12 ribu ada yang Rp 13 ribu seperempat, kalau ambil sekilo Rp 50 ribu aja," ujar Muliyana Ginting satu diantara pedagang di Pasar Kampung Lalang Medan kepada Tribun Medan, Minggu (10/9).

Selain harga cabai merah yang berangsur menunjukkan peningkatan harga, komoditas cabai rawit juga terpantau naik hingga mencapai Rp 50 ribu per kilogram.

Padahal sebelumnya, komoditas yang dikenal dengan rasa pedas tersebut hanya dibandrol Rp 36 ribu per kilogram.

"Semalam masih Rp 36 ribu sama Rp 40 ribu per kilogram, hari ini udah Rp 10 ribu seperempat," katanya.

Selain bumbu dapur, daging ayam potong juga turut mengalami kenaikan harga. Saat ini harga ayam potong mencapai Rp 30 ribu per kilogram, naik Rp 3 ribu dari harga sebelumnya Rp 27 ribu per kilogram.

Sementara itu, harga komoditas bawang merah masih anjlok di harga Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu per kilogram.

Anjloknya harga bawang merah tersebut telah berlangsung selama tiga pekan terakhir akibat dari ketersediaannya yang melimpah.

Pantauan Tribun Medan, update sejumlah harga pangan di Pasar di Kota Medan, yakni Bawang Merah Rp 15.000-Rp 20.000 per kg, Bawang Putih Rp 34.000 per kg, Cabai Merah Rp 50.000 per kg, Cabai Rawit Rp 50.000 per kg, Ayam Potong Rp 30 ribu per kg, Tomat Rp 14.000 per kg, Minyak Goreng Curah Rp 13.500 per kg, Gula pasir Rp 14.000-Rp 14.500 per kg, Andaliman Rp 120.000 per kg, Cabai Hijau Rp 35 ribu per kg. (cr10)