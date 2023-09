Sansan Pee Wee Gaskins dan Deretan Musisi Lokal Meriahkan Emonite Vol 4

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Konser musik Emonite, yang memainkan musik Emo ini mendapat antusias tinggi dari para pelaku dan juga penikmat musik tersebut di Medan.

Dengan mendatangkan Sansan Pee Wee Gaskins dan sederet musisi lokal bergenre Emo ini, konser musik bertajuk Emonite Medan Vol 4 itu berlangsung meriah.

Emo adalah gaya musik rock dengan ciri khas musik yang melodius, disertai lirik yang ekspresif dan berisi pengakuan.

Dibanding musik punk, musik emo seringkali lebih soft dan lambat. Ciri khas dari aliran ini yaitu teriakan atau screaming yang keras dan vokalisnya untuk lebih mendapatkan soul emosional dan lagu yang mereka bawakan.

Obo Asmara, Founder Emonite menyampaikan konser musik yang sudah ke empat kalinya digelar di Medan ini, merupakan wadah, atau sebagai bentuk membangkitkan kembali musik emo di Medan.

"Konser Emonite ini sudah yang ke empat kalinya, tujuan khususnya adalah untuk membangkitkan lagi musik Emo di Medan yang sudah mulai redup," ujarnya kepada Tribun Medan, Sabtu (9/9/2023).

Selain itu konser ini juga memberi tahu kepada penikmat musik emo di Medan.

"Jadi kalau kita liat musisi Medan itu udah jarang yang mainkan musik emo, jadi tujuannya membangkitkan kawan-kawan yang bermusik. Juga penikmat musik ini juga tau kalau masih ada wadahnya disini," ungkapnya.

Tak hanya Sansan ada sembilan lokal band yang juga mengisi panggung tersebut.

Deretan musisi yang hadir yakni Gracekelly, Sendogarpu, Avalon Theory, As You Wish, The May's, Gopercents, Next Me Zhanalena, Sundance, Morning Sunday.

"Kita buat acara namanya Emonite Medan volume ke IV, dimana kita mulai di tahun 2022, dan konsisten melaksanakannya di 3 bulan sekali," kata Obo.

Musik Emo ini sendiri bisa dikatakannya adalah genre musik, bisa juga dikatakan lifestyle, atau culture, tidak sama dengan pop punk, tetapi hampir menyerupai.

"Jika dikatakan sama tidak, tapi beririsan, bedanya di warna musik, fashion mirip, tetapi untuk jenis musiknya Emo sedikit lebih keras daripada Pop Punk," jelasnya.

Dikatakannya, pada volume 4 ini mengundang Sansan, karena ia merupakan yang membawa gairah musik Emo di Indonesia.