JAM TAYANG Skotlandia Vs Inggris Malam Ini, Three Lions Butuh Sekali Menang Lagi Ukir Sejarah Eropa

TRIBUN-MEDAN.com - Timnas Inggris dijadwalkan bertanding melawan timnas Skotlandia pada laga persahabatan FIFA Matchday Selasa (12/9/2023) malam waktu setempat atau Rabu dini hari WIB.

Jam tayang Skotlandia vs Inggris dihelat di Hampden Park, Glasgow, Rabu (13/9/2023) pukul 01.45 WIB.

Timnas Inggris menuju mengukir tonggak sejarah yang belum pernah dilakukan oleh tim nasional di Benua Eropa.

Menghadapai timnas Skotlandia, The Three Lions punya satu misi yang ingin dituntaskan.

Timnas Inggris mengejar kemenangan ke-600 di level internasional.

Kalau mampu mencapai kemenangan ke-600, pasukan Gareth Southgate akan mengukir sebuah rekor.

Baca juga: HASIL Kualifikasi EURO 2024 Tadi Malam, Portugal Menang Besar, Tak Ada Ronaldo, Goncalo Brace

Rekor itu adalah timnas Inggris akan menjadi negara Eropa pertama yang mencapai 600 kemenangan di level internasional sesuai dengan data The Analyst.

Peluang timnas Inggris untuk mengukir rekor di atas tentu saja tidak akan mudah.

Hal itu tak bisa dilepaskan dari dua faktor.

Pertama, timnas Inggris mendapatkan hasil kurang optimal pada laga terakhir mereka.

Hasil kurang optimal didapatkan oleh The Three Lions saat bersua timnas Ukraina di laga Grup C Kualifikasi Euro 2024.

Timnas Inggris meraih kemenangan atas Ukraina dalam lanjutan Kualifikasi EURO 2024 dengan skor 2-0, gol dicetak Buyako Saka dan Harry Kane. ((Twitter/England))

Baca juga: JAM TAYANG Bolivia vs Argentina, Lionel Messi Pernah Muntah-muntah Tantangan Alam Berat Tim Tango

Dalam duel yang berlangsung di Stadion Wrocław, Polandia, Sabtu (9/9/2023) pukul 23.00 WIB, timnas Inggris bermain imbang 1-1 melawan timnas Ukraina.

Gol milik timnas Inggris dicetak oleh Kyle Walker (41').

Adapun gol milik timnas Ukraina dicetak oleh Oleksandr Zinchenko (26').